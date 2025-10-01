Israel frena la flotilla pro-Hamás que buscaba romper el bloqueo a Gaza

El Ejército de Israel ha interceptado este miércoles la denominada 'Global Sumud Flotilla', una iniciativa que aglutina a más de 40 barcos y que buscaba romper el bloqueo naval sobre la Franja de Gaza. La operación se produjo después de que la flotilla, calificada de 'provocación' por el Gobierno israelí, ignorase las advertencias para que cambiase de rumbo.

A través de un mensaje por radio, las fuerzas israelíes advirtieron a los activistas: "Se acercan a una zona de bloqueo. Si desean entregar ayuda a Gaza, pueden hacerlo a través de los canales establecidos". El Ministerio de Exteriores de Israel ha insistido en que la flotilla se niega a utilizar estas vías legales, evidenciando que su único fin es la confrontación.

Como es habitual en este tipo de desafíos, los portavoces de la flotilla respondieron con el argumentario antisionista, acusando a Israel de cometer supuestos crímenes de guerra y de violar el Derecho Internacional. Con estas excusas, justificaron su intento de violar la soberanía israelí y alcanzar el enclave palestino, gobernado por la organización terrorista Hamás.

En los momentos finales antes de la interceptación, la flotilla denunció haber sufrido interferencias en las comunicaciones, con cortes en la conexión en directo que retransmitía su travesía. Las autoridades israelíes no se han pronunciado sobre estas supuestas incidencias técnicas.

Confirmación de Colau

La ‘Global Sumud Flotilla’ ha confirmado que las tropas israelíes han abordado al menos dos de los barcos de la flotilla, el 'Alma' y el 'Sirius', este último en el que viaja la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, así como otros diez ciudadanos españoles.

"Hola, soy Ada Colau de Barcelona. Te hablo desde el 'Sirius', barco de la Global Sumud Flotilla. Si estás viendo este vídeo es porque Israel nos ha detenido ilegalmente. Eso quiere decir que no tenemos acceso a teléfono ni a Internet. Que estamos absolutamente incomunicados", según ha dicho Colau en un vídeo publicado en redes sociales junto a otros integrantes.