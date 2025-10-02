La izquierda no quiere la paz en Gaza: esta es su indecente respuesta al plan de Trump

Incluso desde antes de que empezara la verdadera respuesta militar de Israel a la masacre perpetrada por Hamás el 7 de octubre, a una parte importante de la izquierda no se le ha caído la palabra "genocidio" de la boca. Todo, incluso la Vuelta Ciclista a España, debía supeditarse al hecho de que había una guerra en marcha en Gaza y estaban muriendo miles de inocentes. Había que hacer algo y había que hacerlo ya.

Sin embargo, cuando por fin se hace algo, cuando por fin hay una posibilidad real de que la guerra termine, cuando hay un plan de paz y una de las partes lo ha aceptado, esa gente de izquierdas tan concienciada y tan preocupada por el pueblo palestino le pone todas las pegas posibles.

Y es que muchos en la izquierda política y en la periodística, valga la redundancia, han puesto el grito en el cielo porque el plan de Trump no ha contado con los palestinos, es decir con Hamás, como si para acabar una guerra hubiese que pedirle permiso a la parte más totalitaria y fanática. Les ponemos una comparación para que entiendan a qué nos referimos: es como si la prensa inglesa y americana hubiesen lamentado que no se hubiese contado con los nazis en el final de la II Guerra Mundial.

En este vídeo analizamos varias de las declaraciones de algunos personajes muy relevantes de la izquierda, empezando por Yolanda Díaz que ha publicado un vídeo impresionante lleno de mentiras sobre el acuerdo y en el que compara en pie de igualdad a los rehenes de Hamás, inocentes que llevan más de 700 días encerrados en túneles insalobres, sin ver la luz del sol, sufriendo violencia física y psíquica y en el caso de las mujeres abusos sexuales, malnutridos y sin asistencia médica, con los terroristas presos en las cárceles israelíes después de haber cometido crímenes horrendos.

El siguiente mensaje que analizamos es el de Ione Belarra, que muestra muy a las claras las verdaderas intenciones que hay detrás de estas críticas y que ha habido detrás de buena parte de la campaña antiisraelí y antisemita que han mantenido unos y otros, porque lo que hace la de Podemos es criticar a Pedro Sánchez.

Lo mismo que hace en una intervención en una tertulia otro histórico de Podemos: Pablo Echenique, que, con unas palabras aberrantes, caía en la demagogia más rastrera sobre los cadáveres de los niños muertos en Gaza, acaba, cómo no, criticando también a Pedro Sánchez.

Muy ilustrativo resulta también uno de los tuits que ha publicado Irene Montero señalando que lo que ha puesto en marcha Trump no es un plan de paz sino uno "de negocio". De nuevo la obsesión de la izquierda por denunciar los negocios de los demás, porque es evidente que si hay un sitio en el que se puede hacer negocios es Gaza, claro, como si hubiese petróleo o diamantes.

Finalmente, analizamos algunos de los titulares y artículos de la prensa más militantemente de izquierdas, como el de El País que califica a los rehenes israelíes como la "única baza negociadora" de Hamás, una frase que pasará a los anales de la infamia periodística. O el de Eldiario que señala "las dudas" sobre Netanyahu cuando el primer ministro israelí ha aceptado el plan y los que no sabemos si lo harán, es poco probable, son los terroristas de Hamás. O, por último, el de Público, que considera que el plan exige "un precio demasiado alto" por acabar con la guerra, con la que sólo unas horas antes había que acabar a cualquier precio.