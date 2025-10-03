Hamás cede a la presión de Trump y ofrece liberar a los rehenes de Gaza pero con condiciones

Tras el ultimátum de Donald Trump, los terroristas de Hamás han reculado y anunciado este viernes que están dispuestos a liberar a todos los rehenes israelíes para alcanzar un alto el fuego. Sin embargo, la banda terrorista supedita su aparente gesto de buena voluntad a poder "discutir los detalles" de la propuesta estadounidense, abriendo la puerta a un nuevo bloqueo en las negociaciones.

La oferta de los terroristas incluye la "liberación de todos los prisioneros israelíes, tanto vivos como muertos", una macabra fórmula de intercambio. Además, Hamás vuelve a poner sobre la mesa la condición de entregar la administración de la Franja a un supuesto gobierno de tecnócratas, siempre que esté "basado en el consenso nacional palestino", lo que en la práctica garantiza su propia influencia y control.

La respuesta de Hamás llega in extremis, pocas horas después de que Trump fijara como plazo límite las 18:00 hora de Washington del domingo. El presidente de EEUU advirtió de que si no aceptaban su plan de 20 puntos se desataría "un infierno como nunca antes se había visto", una amenaza que parece haber surtido efecto en la cúpula de la organización terrorista.

En su habitual lenguaje propagandístico, la organización terrorista ha asegurado que su postura busca "detener la agresión y la guerra de exterminio que se libra contra el pueblo palestino". Hamás afirma haber consultado su decisión con otras facciones y partes "árabes, islámicas e internacionales", en un intento de legitimar sus exigencias antes de sentarse a negociar.