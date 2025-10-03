Israel destapa la farsa de la flotilla al no encontrar la ayuda humanitaria y un ministro les espeta: "¡Terroristas!"

Israel ha interceptado de madrugada el último barco de la denominada Global Sumud Flotilla, el grupo de embarcaciones que con tripulantes como Ada Colau y Greta Thunberg navegaba hacia Gaza con la excusa de llevar ayuda humanitaria y romper el bloqueo a la franja. En total, el país ha detenido más de 40 barcos y ha llevado a puerto 473 tripulantes, entre ellos una treintena de españoles.

Aunque el comité de la flotilla señalaba que su misión era el transporte de ayuda humanitaria y voluntarios para "romper el asedio ilegal", autoridades israelíes están divulgando imágenes en las que se ve que la ayuda, que Israel se había ofrecido a llevar a puerto, es prácticamente inexistente.

En un vídeo difundido por la Policía israelí, un agente muestra cómo en "una de las embarcaciones más grandes" no han encontrado la supuesta comida y suministros para ayudar al pueblo gazatí. "Eso explica por qué cuando nosotros y otros países nos ofrecimos a ayudarles y llevarlos a la franja lo rechazaron. Ahora sabemos por qué: esto no iba de llevar ayuda a Gaza, esto iba de titulares y redes sociales".

.@IsraelPolice is looking for the humanitarian aid from the Hamas-Sumud provocation so it can be transferred peacefully to Gaza. The only problem: so far they haven’t found much. Like we said, it was never about the aid. It was always about the provocation. pic.twitter.com/AbL52UGQCv — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 2, 2025

Al mismo tiempo, se están difundiendo imágenes del ministro de Seguridad israelí, Ben Gvir (uno de los vetados por Pedro Sánchez) visitando a los tripulantes recién llegados a puerto: "¡Son terroristas! Apoyan a asesinos". Señalándolos, dice que sus barcos eran un "desastre" y evidencian que no venían a traer ayuda, "venían a apoyar a los terroristas", en alusión a Hamás.

"These are the flotilla terrorists." In a video circulating online, Israeli National Security Minister Itamar Ben Gvir can be seen repeatedly calling Global Sumud Flotilla activists "terrorists" as they were waiting for their transfer to an Israeli prison pic.twitter.com/7OiSMNeIrI — Middle East Eye (@MiddleEastEye) October 3, 2025

En las imágenes, también se ve a Gvir subiendo a uno de los barcos interceptados por la Armada israelí y mostrando su interior mientras lo registran policías. "Están buscando la ayuda humanitaria", dice el ministro. "No veo nada, me dicen que sólo había una caja con leche de fórmula", añade mostrando el interior de la embarcación: "Sólo hay el desorden de una gran fiesta".