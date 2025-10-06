Los casi 50 españoles embarcados en la denominada Flotilla Global Sumud interceptados por Israel están camino de España en billetes de avión pagados con dinero público, como reconoció este lunes el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que alegó que se había hecho así para "agilizar" su regreso.

La excepción es una española que, según difundieron las autoridades israelíes, mordió a una funcionaria de prisiones cuando iba a ser sometida a un reconocimiento médico.

A Spanish citizen, a participant in Hamas–Sumud’s provocation, bit a female medical staff member this evening at Ketziot Prison after the staff member escorted her back from a routine medical examination as part of preparations for her expected deportation tomorrow.

The medical… — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 5, 2025

Según ha anunciado la Policía israelí, "la sospechosa, una ciudadana española de unos 50 años, fue arrestada esta noche y trasladada desde la prisión de Ketziot para ser interrogada en la comisaría de Segev Shalom, en la región del Néguev, tras morder en la mano izquierda a una guardia durante su estancia en prisión".

El domingo por la noche, el Ministerio de Exteriores israelí denunció la agresión de la española, que iba a ser deportada ese mismo día. La empleada sufrió "lesiones leves" y la Policía fue llamada para intervenir y "encargarse" de la detenida.

All the Gaza cruise ship activists are being flown out of Israel today (you’re welcome!) except this Spanish lady Reyes Rigo Servia, who decided to extend her stay and meet our local judges after she bit a prison guard. Very normal people. pic.twitter.com/HeD0eLjzFG — Yael Bar tur 🎗️ (@yaelbt) October 6, 2025

Según El Mundo, la agresora es la mallorquina Reyes Rigo, acupuntora, y que estaría en el grupo de españoles que se habría negado a firmar su repatriación por entrada ilegal en territorio israelí.