Israel alarga el arresto de la española de la flotilla que mordió a una funcionaria

La española que mordió a una funcionaria es una acupuntora de Mallorca.

Llegada de 21 activistas españoles que formaban parte de la Flotilla Global Sumud retenidos por Israel, procedentes de Tel Aviv, este domingo en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas. | EFE

Los casi 50 españoles embarcados en la denominada Flotilla Global Sumud interceptados por Israel están camino de España en billetes de avión pagados con dinero público, como reconoció este lunes el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que alegó que se había hecho así para "agilizar" su regreso.

La excepción es una española que, según difundieron las autoridades israelíes, mordió a una funcionaria de prisiones cuando iba a ser sometida a un reconocimiento médico.

Según ha anunciado la Policía israelí, "la sospechosa, una ciudadana española de unos 50 años, fue arrestada esta noche y trasladada desde la prisión de Ketziot para ser interrogada en la comisaría de Segev Shalom, en la región del Néguev, tras morder en la mano izquierda a una guardia durante su estancia en prisión".

El domingo por la noche, el Ministerio de Exteriores israelí denunció la agresión de la española, que iba a ser deportada ese mismo día. La empleada sufrió "lesiones leves" y la Policía fue llamada para intervenir y "encargarse" de la detenida.

Según El Mundo, la agresora es la mallorquina Reyes Rigo, acupuntora, y que estaría en el grupo de españoles que se habría negado a firmar su repatriación por entrada ilegal en territorio israelí.

