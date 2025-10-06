Este martes se cumplen dos años del salvaje ataque de Hamás en Israel, con 1.200 muertos y cientos de secuestrados, y justo en esa fecha el Gobierno tratará de convalidar en el Congreso el recién aprobado decreto ley de embargo de armas a Israel, dentro de la batería de medidas de Sánchez contra el país por la guerra en Gaza.

Mientras el Gobierno trata de atar los apoyos para sacar adelante la medida, con la duda del voto de Podemos, la embajada de Israel en España ha reaccionado con estupor a la votación por la fecha elegida, en la que se recordarán en todo el mundo los atroces crímenes de la organización terrorista.

En un comunicado, expresan su "repulsa por la elección del 7 de octubre para la votación del decreto", fecha del segundo aniversario de una masacre que, recuerdan, también se cobró la vida de dos ciudadanos españoles.

"La elección del Gobierno de España de la fecha del 7 de octubre para someter a votación el decreto ley sobre el embargo de armas a Israel es una decisión cínica y condenable, especialmente en estos días tan delicados, cuando los equipos de negociación se reúnen para poner fin a la guerra", señalan.

Comunicado de prensa de la Embajada de Israel en España: pic.twitter.com/TlXpFJA9CS — Israel en España 🇮🇱 (@IsraelinSpain) October 6, 2025

"Escoger precisamente ese día", apuntan, "resulta perverso, inhumano y aberrante cuando todo el pueblo de Israel y las comunidades judías de todo el mundo estarán de luto, recordando a sus víctimas". Zanja la nota con un mensaje: "Esto refleja una vez más la obsesión antiisraelí del Gobierno español. Aún no es tarde".

La decisión y la respuesta israelí supone otro capítulo en la cascada de acusaciones cruzadas desde que Sánchez decidió utilizar la causa contra Israel como enésima cortina de humo cada vez que lo acorralan sus escándalos. El presidente ya habla de "genocidio", ensalzó las protestas que desembocaron en los altercados de La Vuelta y anunció una respuesta a Israel que comprende tanto el citado embargo como el veto a dos ministros israelíes con una desconcertante mención a armamento nuclear, que Benjamin Netanyahu llegó a calificar de "amenaza genocida".

Críticas también del PP

También desde el PP han destacado la insólita elección de fecha. El decreto ley está en vigor desde que se publicó en el Boletín Oficial del Estado, pero requiere de la ratificación del Congreso en un plazo de 30 días para seguir vigente y, para pasar ese trámite, se podía haber esperado hasta finales de octubre, ha señalado este lunes la vicesecretaria de Regeneración Institucional del partido, Cuca Gamarra.

El resultado de la votación es incierto y tras conocerse que Junts votará a favor, su éxito está en manos de los morados, que han criticado insistentemente estos días la actitud del Gobierno respecto a la flotilla. Si Podemos opta por la abstención, facilitará la tramitación del decreto (para el cual solo se requiere mayoría simple) pero si opta por rechazarlo puede propiciar un empate a 175 votos si PP, Vox y UPN, coinciden en el no, con lo que la ley decaería si el empate se mantiene en tres votaciones.