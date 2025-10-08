Un juez retiene en Israel a la española que mordió a una funcionaria pero admite que le gustaría devolvérnosla

Reyes Rigo, la acupuntora de Mallorca que continúa en Israel por una agresión después de que el país interceptara y deportara a los miembros de la denominada Global Sumud Flotilla, permanecerá al menos tres días más retenida.

Un tribunal ha prorrogado tres días la retención de Rigo, que está detenida por propinar un mordisco a una funcionaria israelí, según denunció la Policía, que pedía una retención de al menos cinco días.

El juez de Beersheba señaló, según informa el diario Yedioth Ahronoth, que "puede que fuera de justicia" acatar la petición de la defensa de Rigo, que niega los hechos, y permitir su regreso a España, pero eso estaba en manos de la acusación y la deportación no entraba en sus competencias.

Rigo habría mordido a la israelí durante un forcejeo con los funcionarios que querían sacarla a ella y a otra activista de la celda para efectuarles un chequeo médico. La prensa local señala que las dos se tiraron al suelo agarradas y propinaron patadas a los encargados del traslado. Cuando una funcionaria tiró de ella para levantarla, Rigo le mordió en la mano. La funcionaria requirió, cuentan, atención médica y recibió la vacuna del tétanos.

En el pleno del Congreso, el ministro de Asuntos Exteriores José Manuel Albares se ha referido a Rigo, señalando que tendrá "otra vista oral" y que está en contacto tanto con el Gobierno como con su familia.

En cuanto a los ocho españoles de la nueva flotilla interceptada por Israel, el ministro ha prometido que recibirán "toda la protección consular".

"Van a seguir un protocolo similar al que siguió la primera flotilla", ha añadido. "Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores no vamos a escatimar ningún esfuerzo para que consigan recuperar la libertad lo antes posible", ha recalcado.