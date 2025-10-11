Sánchez asistirá a la firma del acuerdo de paz para Gaza invitado por Egipto

Fuentes de Moncloa han anunciado este sábado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estará entre los asistentes este lunes 13 de octubre al acto solemne de firma del acuerdo de paz auspiciado por Donald Trump para la franja de Gaza.

La ceremonia tendrá lugar en la localidad egipcia de Sharm El-Sheikh, donde se han celebrado las negociaciones de las que ha surgido ese pacto. Según las mismas fuentes, allí estará Sánchez entre otras autoridades, invitado por el anfitrión, Egipto.

El acto, en el que también estará presente el ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación y Unión Europea, José Manuel Albares, está previsto para el mediodía.

La ceremonia, que organiza el Gobierno de Egipto, contará también con la participación de Estados Unidos, los principales países árabes y algunos países europeos.