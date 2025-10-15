La indecencia de Hamás: uno de los ocho cadáveres que ha devuelto a Israel no es de ninguno de los rehenes

Tras la euforia del pasado lunes con la firma en Egipto y la alegría de la vuelta a casa de los veinte rehenes que todavía estaban vivos, el acuerdo de paz para Oriente Medio se enfrenta a sus primeros problemas serios que, de hecho, lo ponen muy en duda sólo 48 horas después de que haya echado a andar.

Y la responsabilidad es, como era obvio que iba a ocurrir, de los asesinos terroristas de Hamás, que nunca han sido un socio posible para la paz y cuyos miembros tampoco parecen dispuestos a serlo ahora. Por el contrario, la banda ha retomado su carrera de crímenes dentro de la Franja de Gaza con asesinatos en público de miembros de clanes o milicias opositores, una práctica por otro lado común desde su llegada al poder en 2007.

Además, la organización terrorista está incumpliendo una parte fundamental del acuerdo: sí han vuelto a casa los veinte rehenes que seguían con vida tras 738 días de secuestro, pero el pacto también incluye –y esto es singularmente importante para Israel– la devolución de los restos de otros 28 que han sido asesinados durante su cautiverio.

Y por el momento, Hamás sólo ha devuelto ocho cadáveres y, además, tal y como se ha descubierto esta noche tras la correspondiente autopsia y las pruebas de ADN, uno de ellos no se corresponde con ninguno de los rehenes y se cree que, de hecho, es un habitante de Gaza.

Hasta última hora de este martes Hamás sólo habría devuelto los restos de cuatro rehenes, ya por la noche la Cruz Roja notificó que había recibido otros cuatro ataúdes, pero finalmente sólo tres de ellos se corresponden con alguno de los rehenes.

Se trata del Sargento Mayor Tamir Nimrodi, de Uriel Baruch y de Eitan Levi. Las Fuerzas de Defensa de Israel han explicado en un comunicado que el Nimrodi fue secuestrado por Hamás en la Administración de Coordinación y Enlace del Distrito de Gaza y llevado a la Franja con vida. Se estima que fue asesinado en cautiverio durante las primeras etapas de la guerra, cuando todavía tenía 18 años.

Uriel Baruch fue asesinado el mismo 7 de octubre de 2023, después de huir del festival Nova, y su cuerpo fue llevado a la Gaza. Tenía 35 años en el momento de su muerte, que se conocía desde el 26 de marzo de 2024. Deja una esposa y dos hijos.

Su caso es similar al de Eitan Levi, quien según la información de inteligencia disponible, fue asesinado también el 7 de octubre de 2023 y su cuerpo fue llevado a la Franja de Gaza. Levi tenía 53 años en el momento de su muerte y deja a un hijo y una hermana.