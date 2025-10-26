Las torturas de Hamás sacuden Gaza: los terroristas han disparado a las rodillas de 500 opositores palestinos

Ya nadie puede ocultar que desde que el pasado 11 de octubre entrase en vigor el alto al fuego en la Franja de Gaza y las tropas israelíes se retirasen detrás de la llamada "línea amarilla", Hamás ha desatado una campaña de represión y terror contra sus posibles rivales por el poder en la zona.

La debilidad de la banda terrorista tras dos años de guerra contra Israel había supuesto que empezasen a surgir grupos armados, normalmente dentro de la importante estructura de clanes de la zona, que empezaban a enfrentarse a Hamás.

Pero la respuesta ha sido brutal: solo unas horas después del alto al fuego llegaron las primeras imágenes de ejecuciones sumarias en mitad de las calles y ante un numeroso público: varios vídeos publicados en redes sociales mostraban el asesinato de un tiro en la nuca de ocho personas, pertenecientes a un clan rival a Hamás. Se hablaba, además, de decenas de ejecuciones similares.

Tiros en las rodillas

Ahora la noticia ya no es las ejecuciones sumarias, sino el uso sistemático de la tortura, tal y como denuncia en la prensa británica Moumen al-Natour, un conocido político, abogado y activista pro derechos humanos de Gaza, que denuncia que "Hamás le ha pegado tiros en las rodillas a 500 opositores" en la Franja.

Por supuesto, esto no supone que se hayan detenido los asesinatos: según la entrevista que publica el diario inglés Mirror, la estimación del abogado es que ya se ha matado a 150 personas. Al-Natour proporciona un detalle de singular interés: muchos de los ataques estarían teniendo lugar en el interior de hospitales.

"Los contactos que tengo en mi organización me han contado cómo Hamás ha estado usando hospitales como Shifa –que es el más grande de la Ciudad de Gaza– para llevar allí por la fuerza a hombres aterrorizados y a jóvenes, a quienes o bien matan o les disparan en las rodillas" explica el activista, "una de las víctimas era una mujer embarazada", añade.

Al-Natour explica también que las ejecuciones en la calle que se publicaron hace unos días no están teniendo lugar porque "los hospitales son mejores para hacer este trabajo".

Además, recuerda que Israel "solo mató alrededor del 60 % de los terroristas de Hamás en los dos años de guerra, lo que significa que el 40 % aún puede ser reactivado" y que estos supervivientes de la organización "están decididos a controlar la mayor parte de Gaza que puedan".

El abogado, que explica que vive escondido en un lugar seguro de Gaza porque Hamás ya ha intentado asesinarle, se muestra convencido de que la organización terrorista "ya ha demostrado que no están interesados en cumplir su parte del Plan de Paz de Trump" y que "no se van a desarmar".

Finalmente, incluso llega a pedir que las fuerzas israelíes "aseguren completamente la zona de Gaza que controlan y desde ahí vuelvan a avanzar". Y recalca: "Esta vez pueden actuar con mayor eficacia, ya que no tienen que preocuparse por dañar a los rehenes".

Imágenes brutales

El de Moumen al-Natour no es el único testimonio que certifica las salvajadas que está cometiendo Hamás en la Franja: hay también imágenes que reflejan la forma brutal en la que los terroristas están machacando a su propio pueblo.

El Ministerio de Exteriores de Israel publicaba hace unos días en X dos vídeos grabados con móviles dentro de la franja. En uno de ellos se ve cómo terroristas encapuchados arrastran y disparan a hombres indefensos. Las imágenes son tan brutales que X no permite incluir los mensajes dentro del artículo.

En otro de los vídeos se ve cómo varios hombres golpean salvajemente las rodillas de una persona con lo que parecen ser barras de hierro, mientras otros terroristas armados controlan la escena.

Escandaloso silencio internacional

Por supuesto, la nueva ola de terrorismo de Hamás contra los propios palestinos se está enfrentando a un estruendoso silencio internacional: ninguno de los que, ya fuese en los medios ya en la política, se mostraba tan alarmado por la muerte de inocentes gazatíes ha levantado la voz en los últimos días. Una vez que no se puede culpar a Israel de las muertes han desaparecido políticos, periodistas y activistas.