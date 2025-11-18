La ONU aprueba el plan de Trump para Gaza pero Hamás rechaza desarmarse y la fuerza internacional

Por 13 votos a favor, dos abstenciones —Rusia y China— y sin vetos, el Consejo de Seguridad de la ONU ha aprobado este lunes la Resolución 2803 que recoge el plan de paz de Donald Trump para Gaza, que incluye el despliegue de una fuerza internacional en el enclave palestino.

Una resolución "histórica" y una guía "audaz y pragmática" según ha destacado Mike Waltz, representante de EEUU ante la ONU, que ha defendido la iniciativa este lunes en la sede de la organización en Nueva York. "Gracias por uniros a nosotros para fijar un nuevo rumbo en Oriente Próximo para los israelíes y los palestinos y para toda la gente de la región", ha añadido, en lo que considera "otro paso significativo" para estabilizar Gaza e impulsar la "prosperidad" y "un entorno propicio para que Israel viva seguro" tras dos años de una guerra devastadora provocada por la masacre de Hamás del 7 de octubre de 2023.

El denominado Plan Integral para Poner Fin al Conflicto de Gaza prevé una Junta de Paz bajo el liderazgo de Donald Trump y el de otros políticos, como el ex primer ministro británico Tony Blair; la creación de una Fuerza Internacional de Estabilización de 20.000 efectivos que permita avanzar hacia las siguientes fases del plan de paz, que en última instancia contempla la retirada de las fuerzas israelíes de Gaza, hoy situadas en la línea amarilla; y la posible creación de un Estado palestino, un escollo para Israel. Benjamin Netanyahu ha sostenido desde el principio que la creación de un Estado palestino es una recompensa a Hamás por sus crímenes y que podría llevar a la creación de un Estado todavía más grande controlado por la organización terrorista adyacente a Israel

Hamás rechaza desarmarse y la fuerza internacional

Aunque los países árabes y otros países musulmanes que mostraron su interés en proporcionar tropas para una fuerza multinacional habían señalado que era esencial la autorización del Consejo de Seguridad para su participación en el plan de paz, Hamás ya ha expresado su rechazo a la Resolución 2803 aprobada este lunes, en particular el despliegue previsto de una fuerza internacional.

"Asignar tareas y funciones a una fuerza internacional dentro de la Franja de Gaza, incluido el desarme de la resistencia, la despoja de su neutralidad y la convierte en parte del conflicto en nombre de la ocupación", ha indicado el grupo terrorista palestino en un comunicado.

Hamás rechaza un eventual desarme porque "las armas de la resistencia están vinculadas a la existencia de la ocupación" y argumenta que solo podría desarmarse dentro de un "proceso político que garantice el fin de la ocupación, el establecimiento de un Estado y la autodeterminación". Por lo tanto, los terroristas de Hamás consideran que esta iniciativa "impone un mecanismo para lograr los objetivos que la ocupación (israelí) no ha conseguido alcanzar mediante su brutal guerra de exterminio" y advierte de que "resistir la ocupación por todos los medios es un derecho legítimo garantizado por las leyes y convenciones internacionales".

Lamenta también Hamás que esta resolución "separa la Franja de Gaza del resto de los territorios palestinos e intenta imponer una nueva realidad" y defiende la necesidad de crear un Estado palestino con capital en Jerusalén.

Hay que tener en cuenta que desde el alto el fuego del pasado 10 de octubre y la retirada de las IDF a la línea amarilla, los de Hamás han sembrado el terror en la Franja no controlada por Israel, con asesinatos en público en las calles de Gaza de palestinos opositores, dejando bien claro que no tienen intención de abandonar el poder y mucho menos de desarmarse, como deja patente el comunicado emitido en las últimas horas de respuesta a la Resolución 2803 de la ONU.

Los asesinatos en plena calle tratan, además, de enviar un mensaje a la población: un mensaje de terror, como han hecho desde 2007, para alertar a la población de que siguen ostentando el poder y la fuerza de las armas.

Otra forma de amedrentar a la población ha sido mediante disparos a las rodillas de los opositores, en una campaña de represión y terror que trata de frenar a aquellos clanes y grupos que empezaban a enfrentarse a Hamás antes incluso del alto el fuego.

Como ya contamos en Libertad Digital, en la Franja están activas varias facciones y grupos anti-Hamás. Aunque se habla de una situación de guerra civil interna, esa afirmación es matizable dada la desigualdad de fuerzas entre lo que queda de Hamás y las facciones y grupos que combaten contra ellos. El conflicto principal sigue siendo entre Hamás, que se resiste a dejar el poder —entre otras cosas por mera supervivencia no solo del propio grupo terrorista sino de los miles que forman parte de su estructura civil—, e Israel, que actualmente controla el 53% del territorio de la Franja siguiendo el acuerdo de paz.

Pese a haber sido diezmada durante los dos años de guerra que se inició como respuesta a la masacre del 7 de octubre, Hamás sigue manteniendo parte de su ala militar —Brigadas Al-Qassam— y busca afianzar su autoridad interna en Gaza desplegando fuerzas de seguridad y policía para mantener el orden interno y asegurar su propia supervivencia y la de los suyos. En este sentido, cabe destacar el despliegue de la unidad Radea (disuasión, en árabe) una estructura policial que se nutre también de las Brigadas Al-Qassam, acusada de practicar ejecuciones sumarias desde que se decretó el alto el fuego y que se ha consolidado como uno de los principales instrumentos de control interno del grupo terrorista en la Franja de Gaza.

La AP manifiesta su "satisfacción" por la resolución

Por contra, la Autoridad Palestina ha manifestado su "satisfacción" por la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU y ha pedido su implementación "inmediata" para asegurar la retirada "completa" de las tropas israelíes y prevenir la anexión del enclave palestino por parte de Israel.

La entidad dirigida por Mahmud Abas apuesta por un alto el fuego "permanente y completo" en la Franja, por la entrada y entrega de ayuda humanitaria "sin obstáculos" y afirma "el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación y al establecimiento de su Estado palestino independiente".