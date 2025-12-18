El mar se tiñe de rojo en Irán: las impactantes imágenes de la isla de Ormuz

Las recientes lluvias registradas en la isla de Ormuz, al sur de Irán, provocaron un fenómeno natural que tiñó de rojo la costa y las aguas del mar. Las impactantes imágenes, captadas por turistas y difundidas masivamente en redes sociales, despertaron asombro y curiosidad a nivel internacional.

El espectáculo se produjo cuando las precipitaciones arrastraron sedimentos minerales desde el interior de la isla hasta la costa. De acuerdo con especialistas, el cambio de color se debe a la composición geológica de la isla, cuyo suelo es rico en óxido de hierro, un compuesto que, al mezclarse con el agua del mar, tiñe la orilla y las olas de un color rojizo profundo, creando una estampa que muchos compararon con un "paisaje de otro planeta".

Conocida como la Playa Roja, esta zona se convierte en un escenario casi irreal cada vez que las lluvias son intensas. Pequeños arroyos de agua rojiza descienden hacia el mar, dispersando los minerales y extendiendo el color a lo largo de la costa.

No se trata de contaminación ni representa un riesgo ambiental, los expertos subrayan que se trata de un proceso completamente natural, ligado a la singular geología de la isla y a la erosión del terreno.

¿Dónde está la isla de Ormuz?

La isla de Ormuz se ubica al sur de Irán, en el estrecho que conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán, frente a la costa de la provincia iraní de Hormozgán, y es reconocida por su geología singular, caracterizada por suelos de diversos colores debido a la alta concentración de minerales, por ello es conocida como "la isla arcoíris", combinando tonos rojos, ocres, amarillos y blancos.

Precaución con las lluvias

Autoridades locales recomendaron precaución a visitantes y residentes, debido a que las lluvias pueden volver resbaladizas algunas zonas cercanas a la costa.

El episodio ha vuelto a atraer la atención internacional sobre esta isla iraní, considerada un punto de interés natural por sus características geológicas únicas.