Puede caer el régimen de los ayatolás y otras cuatro preguntas clave sobre lo que está ocurriendo en Irán

Más de 600 personas han sido asesinadas ya en la brutal represión de la ola de protestas en Irán, un nuevo levantamiento contra un régimen que lleva ya casi 50 años sojuzgando a un país con mucha historia, con un pueblo que tiene un nivel cultural muy alto y que vive, en parte, en una edad media islamista gracias a la feroz dictadura de los clérigos que dominan el país, los infames ayatolás a cuyo frente está, desde 1989, Alí Jamenei.

Esa represión terrible es una de las únicas certezas que tenemos sobre lo que está ocurriendo en Irán desde hace ya quince días, un movimiento popular del que nos llega poca información –entre otras razones por el cerrojazo a la prensa e internet del régimen– y del que realmente es difícil saber mucho, al menos desde España.

Por eso para poder tener las claves de esta revolución persa hemos preguntado a tres auténticos expertos: Florentino Portero, que como bien saben es uno de los grandes expertos en política internacional de nuestro país; Gabriel Ben-Tasgal, experto en terrorismo islámico y en Oriente Medio; y Alejo Vidal-Quadras, cuya trayectoria política es de sobra conocida y que se ha vinculado a la resistencia del pueblo iraní como pocos en Occidente, lo que de hecho estuvo a punto de costarle la vida hace dos años.

Estas son sus respuestas.

¿Qué está ocurriendo en Irán?

Lo primero que necesitamos es saber un poco más sobre lo que está ocurriendo y las razones que han encendido la mecha de esta nueva ola de protestas: "Es el resultado de un conjunto de circunstancias" nos dice Florentino Portero, entre ellas una se ha comentado poco en nuestro país, "la derrota y humillación del régimen" en sus enfrentamientos con Israel y Estados Unidos que ha hecho que la gente "se viese con más fuerza" para oponerse.

También cita las razones económicas de las que se ha hablado más en los últimos días: "Desde la llegada de los ayatolás los iraníes viven peor y casi siempre en guerra y todavía recuerdan que antes las cosas iban bien, iban mejorando". Nos explica que la economía iraní lleva mucho tiempo mal y que "lo último, la devaluación del rial" que hace que la gente simplemente no pueda vivir.

Gabriel Ben-Tasgal cree que la "crisis económica" es lo que "ha provocado un estallido popular", aunque rápidamente han aparecido los muchos que creen que "es más importante que Irán sea persa que chiita" y que están buscando "el cambio del régimen teocrático".

Alejo Vidal-Quadras pone el acento en que "la cotización del rial ha caído a mínimos históricos y el coste de la vida se ha disparado", un "desastre económico" que es consecuencia de "décadas de gestión incompetente y corrupta" y de que se ha estado "despilfarrando los inmensos recursos naturales del país en guerras, terrorismo, saqueo y el programa nuclear militar".

Así las cosas, "la gente está harta y exige en la calle un cambio de régimen que reemplace la dictadura teocrática por una república democrática y laica". Además, incide en que "las clases que apoyaban a los ayatolás, comerciantes, trabajadores industriales y sector rural les están abandonando".

¿Hay alguien liderando la revuelta?

Con la segunda pregunta tratamos de averiguar si hay alguna organización en las protestas, un extremo que resulta muy confuso desde el exterior y, de hecho, que despierta la primera discrepancia entre nuestros interlocutores.

Florentino Portero nos habla de "un movimiento espontáneo" que nació "en los mercados" porque la situación de los mercaderes es límite y al que luego se unieron "los jóvenes que siempre están dispuestos a correr más riesgos" y al que después se sumó "la gente normal, que está pasándolo muy mal". Eso sí, hay que tener cuidado porque un movimiento similar fue "lo que acabó en la salida del Sha".

Ben-Tasgal señala que "la figura que emerge como líder es el heredero al trono de la dinastía Pahlevi" . No obstante, aclara que "él no lidera las manifestaciones", pero aun así muchos de los manifestantes "declaran fidelidad al Sha, sobre todo como forma de oponerse al liderazgo religioso".

Por el contrario, Vidal-Quadras se muestra muy crítico con Reza Pahlevi, del que dice que "no pinta nada y es utilizado por el régimen para crear confusión y desincentivar las protestas". En su opinión "el principal movimiento organizado detrás del levantamiento es el Consejo Nacional de Resistencia de Irán (CNRI) liderado por Maryam Rajavi, que cuenta con centenares de miles de seguidores fuera de Irán y miles de unidades de resistencia activas y clandestinas en el interior".

¿Puede caer el régimen?

Lo que todo el mundo quiere saber y la duda más lógica después de 46 años de feroz dictadura es si hay alguna posibilidad de este movimiento sea el final de los ayatolás. Florentino Portero se muestra, muy a su pesar, más bien escéptico: "Es difícil, puede caer pero lo más probable es que no caiga".

Lo primero es que el régimen "se ha organizado para situaciones como esta", es "totalitario" y cuenta con elemento fundamental, la Guardia Revolucionaria "que se creó para esto, porque del ejército no se podían fiar" y "si les dicen que hay que matar van y matan, porque son fanáticos religiosos y, además, de otra manera les matarían a ellos".

Ben-Tasgal también cree que "potencialmente" el régimen puede caer, pero advierte de que antes que eso "va a usar una fuerza brutal para mantenerse en el poder".

Una opinión muy similar a la de Alejo Vidal-Quadras, que ve el fin de los ayatolás como algo "posible", pero también advierte de que "el aparato represivo es brutal". La esperanza viene de que "si se produjera una fractura interna en las filas de la dictadura, el cambio sería inevitable" y él cree que "no hay que descartarla".

Si cae el régimen, ¿hay una alternativa?

Otra cuestión en la que nuestros interlocutores discrepan es en qué puede pasar si finalmente el régimen acaba cayendo, Vidal-Quadras insiste en que "la alternativa" que puede llevar al país a unas "elecciones constituyentes" es el CNRI porque "tiene los equipos, un plan trazado y un liderazgo carismático y heroico en la persona de Maryam Rajavi", insiste. En su opinión, "no hay otra organización con la fuerza, la determinación y la base necesarias para derrocar al régimen y dirigir una transición ordenada".

Por el contrario, tanto Portero como Ben-Tasgal ven en el heredero de los Pahlevi a la alternativa probable: "De pronto estamos hablando del hijo del Sha", nos dice el primero, que señala que "en las manifestaciones se canta a su favor". El caso es que, sobre todo con la perspectiva de lo que ha llegado después "el recuerdo del régimen anterior no es tan malo, al Sha se le fue la cabeza, pero la sociedad comía y vivía mejor que ahora".

No obstante, admite que "no hay una oposición monárquica pero aún así podría decidirse crear una monarquía constitucional" y recuerda que se trata de un país en el que esa es la tradición. Además, recuerda que "él ha actuado bien, ha hecho lo que tiene que hacer: condenar al régimen y no pedir que vuelva la monarquía".

Ben-Tasgal, por su parte, señala que "siempre creíamos que tras la caída del régimen el país se desmembraría entre baluchíes, kurdos… y resulta que hoy todas las minorías declaran que apoyan al heredero del Sha y quieren mantener la unidad".

A este respecto Portero también nos dice que "los mejores analistas" explican que la parte más modernizada de la sociedad iraní "tiene muy claro que hay un enorme riesgo de libanización, de una guerra civil a la libanesa", pero que calibrar ese peligro es un análisis muy racional "y a veces en situaciones así se pierde toda la racionalidad".

La intervención de EEUU: ¿positiva o negativa?

Una vez más, nuestros interlocutores no están de acuerdo. Vidal-Quadras se muestra convencido de que "una intervención externa de apoyo al pueblo de Irán en su combate por la democracia y la libertad sería muy oportuna y valiosa" e incluso lo expresa como un deseo: "Ojalá EEUU, Israel y la UE lo entiendan así y actúen poniendo el máximo de presión sobre esta teocracia agresiva, desestabilizadora, terrorista y criminal".

Florentino Portero es más escéptico: "Primero habría que saber qué tipo de intervención", advierte, y nos explica que "Estados Unidos está reforzando sus posiciones en la región pero tiene que ver con Hamás, Hezbolá y Siria" tanto como con Irán. Además advierte que cosas como "bombardear cuarteles" pueden "ser contraproducentes", ya que "a los iraníes no les hace gracia que los de fuera se metan", este es un factor importante: es un país muy nacionalista. Además, concluye, esto podría reforzar "la voluntad de la Guardia Revolucionaria de resistir". Además, recuerda que lo que Estados Unidos no va a hacer en ningún caso es una invasión y que "sin poner botas en el suelo" cualquier plan es más difícil de llevar a cabo.

Finalmente, Ben-Tasgal cree que "una intervención de Estados Unidos sería negativa" porque "los iraníes sufren, desde hace años, de una especie de complejo nacional de verse invadidos por potencias extranjeras". De hecho, su relación con las potencias occidentales fue una de las razones de la caída del Sha. Eso sí, hace una excepción: "A menos, claro, que la masacre de inocentes llegue a un punto insostenible".

Por desgracia, tratándose de Irán y de los ayatolás esta es una opción entre las más probables.