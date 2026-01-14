La revuelta llega a las embajadas: cuelgan la bandera del sha en sedes diplomáticas de Irán

En uno de los gestos simbólicos más llamativos desde que empezaron las protestas en Irán a finales del año pasado, la bandera de Irán durante el reinado del sha ha ondeado en las sedes diplomáticas de Irán en Madrid, Londres y en las de otros países.

El cambio se ha producido durante manifestaciones en el exterior de las embajadas en las que algún manifestante ha saltado al interior del recinto y ha procedido al cambio.

Se trata de un gesto que había pedido públicamente Reza Pahlavi, el heredero del sha de Persia que hasta ahora había sido un perfecto desconocido para la opinión pública internacional, pero que ha cobrado un enorme protagonismo en las últimas semanas, convirtiéndose en uno de los actores relevantes de la actual revuelta en Irán.

Su nombre se ha coreado en las manifestaciones en el interior del país, sus fotografías se han lucido en esas movilizaciones y su figura ha tomado una importancia que hasta el momento parecía impensable, incluso apareciendo como una posible alternativa a la actual teocracia islamista de los ayatolas.

Pahlavi, por su parte, ha sabido moverse con habilidad: ha respaldado la revuelta que está desarrollándose en su país, ha elogiado a los manifestantes y al pueblo iraní y les ha conminado a mantenerse firmes en su lucha contra el régimen. Además, el hijo del sha –y que sería el heredero legítimo al trono, aunque él mismo no ha abogado por la vuelta de la monarquía sino que ha pedido la llegada de la democracia– ha pedido gestos como este cambio de las banderas en las embajadas, algo a lo que han respondido manifestantes de varios países.

León y sol en lugar de cuatro lunas

La bandera actual de Irán, la que se ha quitado de los mástiles en las embajadas, entró en vigor tras la revolución islámica de 1979, como una muestra más de la ruptura con el pasado que representaba el nuevo régimen.

Los colores que la forman, tres franjas verde, blanca y roja, sí son los de la enseña nacional tradicional, pero a ellas se unieron las palabras Allahu Akbar – Alá es Grande – repetidas once veces en cada una de las bandas de color verde y rojo. Además, como escudo una figura que representa cuatro medias lunas alrededor de una espada.

Este nuevo símbolo es el cambio más visible respecto a la bandera del sha que ahora se reivindica – y que, por supuesto, tampoco tiene las palabras del Corán –, cuyo escudo era una figura que representa a un león que empuña una espada y tras el que se ve un sol, todo en color dorado. Se trata de una enseña que se ha usado tradicionalmente para oponerse al régimen de los ayatolas, principalmente y por razones obvias por la oposición en el exterior.

El león y el sol son símbolos tradicionales persas, que se relacionan con elementos astrológicos y con el zoroastrismo, la religión tradicional del Imperio Persa en la antigüedad y que todavía pervive en la actualidad, aunque de forma extremadamente minoritaria.