Eitan Horn, un ciudadano argentino-israelí nacido y criado en Buenos Aires, secuestrado por la banda terrorista Hamás durante 738 días, ha cargado junto a su hermano Amos este viernes, durante una entrevista concedida a Es la mañana de Federico de esRadio, contra la UNRWA, la agencia de la ONU que trabaja con los refugiados de Palestina, según dicen, "por un futuro digno". Para Eitan, víctima del islamismo más criminal y demente, "todo el que da dinero a la UNRWA está financiando el terror".

Eitan ha dicho que Hamás utiliza a la población palestina y las recursos que los países de la ONU donan para la UNRWA, mientras que Amos ha denunciado que "cuando los gobiernos donan dinero a la UNRWA, están dando dinero a los terroristas".

Eitan ha contado cómo, durante dos semanas, los terroristas utilizaron la leche que se donaba para alimentar a recién nacidos para alimentar a los rehenes israelíes, o cómo, "durante mucho tiempo, nos daban galletas": "Una o dos por persona. El envoltorio era de la UNRWA. Venían de la ayuda humanitaria. Entonces, yo les pregunto: '¿La población la está recibiendo?'. Se ríen y dicen: 'No, no, la ayuda humanitaria la recibimos nosotros, la bajamos a los túneles, nos repartimos la comida entre todos los terroristas, a los judíos les damos un poco, y lo que sobra, lo vendemos a los ciudadanos'. '¿Y el que no tiene plata?'. 'No come, no es problema nuestro'. Los terroristas de Hamás nos contaban todos las verdades sin miedo: no había cámaras ni micrófonos".

"Todo gobierno que da dinero a la UNRWA está financiando el terror", ha insistido Amos.

La UNRWA, "un pérfido experimento social"

Tal y como ha contado ya Libertad Digital, la UNRWA atiende, al menos en teoría, a unos seis millones de palestinos que viven en Jordania, Siria, Líbano y, sobre todo, Gaza y Cisjordania, pero no lo hacen de forma temporal, como el resto de refugiados del mundo: en mejores o peores condiciones –para tener una referencia: según los datos del Banco Mundial hay más de 50 países con un PIB per cápita inferior al de los territorios palestinos– viven en lo que ha sido, es y va a ser su hogar a menos que cada uno de ellos tome la decisión de emigrar.

La agencia de la ONU gasta una cantidad extraordinaria de recursos: en su presupuesto para este 2023 pidió a sus donantes 1.600 millones de dólares.

Por su parte, Marcelo Wio la ha definido también en LD como "un pérfido experimento social que en cualquier otra situación sería denunciado como un crimen contra la humanidad: generación de sujetos como instrumentos para un fin ideológico; y adoctrinados en tal sentido".