Libertad Digital celebró este martes una nueva edición de los Diálogos del Club LD, un evento exclusivo para socios que contó con la presencia de la embajadora de Israel, Dana Erlich, y en el que se abordó de forma directa y sin complejos el conflicto en Oriente Medio, el terrorismo de Hamás y el tratamiento informativo que recibe Israel en España y en el ámbito internacional.

El acto fue inaugurado por Raúl Vilas, director de Libertad Digital, quien subrayó desde el inicio la posición diferenciada del medio respecto al tratamiento de Israel en el panorama mediático español.

Raúl Vilas afirmó: "En Libertad Digital estamos bastante solos en muchos asuntos respecto al resto de medios. Pero sí hay uno que yo creo que es especialmente llamativo en nuestra soledad. Es nuestra manera de informar sobre Israel y el conflicto de Israel con el terrorismo palestino y, digamos, con todos los estados árabes que le rodean, que financian ese terrorismo y que quieren destruir a la única democracia de Oriente Medio".

Vilas destacó que el compromiso del grupo no responde a una coyuntura concreta, sino a una línea editorial sostenida en el tiempo, basada en la defensa de los valores democráticos y la lucha contra el terrorismo.

Escuchar la voz de Israel

Uno de los objetivos centrales del encuentro fue ofrecer a los socios la posibilidad de conocer de primera mano el punto de vista israelí. En un contexto informativo donde el foco se ha puesto mayoritariamente en el sufrimiento palestino, los ponentes coincidieron en que la matanza del 7 de octubre ha sido insuficientemente explicada en España, pese a tratarse de uno de los actos más crueles desde la Segunda Guerra Mundial.

Para abordar esta cuestión, el evento contó con la intervención de Dana Erlich, embajadora de Israel en España, quien agradeció tanto a Libertad Digital como a los asistentes su valentía. La diplomática calificó al medio como "voces valientes en esta época" y denunció la paradoja actual entre la existencia formal de la libertad de expresión y la ausencia real de libertad de opinión.

El trauma del 7 de octubre y el nuevo antisemitismo

Durante su intervención, Dana Erlich explicó que Israel sigue viviendo las consecuencias del 7 de octubre como un trauma aún abierto: "Cuando hablamos del 7 de octubre, me parece que una de las cosas que quizás no hemos logrado explicar en el mundo es el impacto que todavía sigue. Para nosotros no estamos en postrauma, sino que estamos todavía viviendo el trauma como sociedad israelí en diferentes niveles, en diferentes aspectos".

Raúl Vilas y Dana Erlich durante el evento.

La embajadora relató su experiencia personal aquel día y advirtió sobre el resurgir del antisemitismo a escala global, no solo contra los judíos, sino contra la propia existencia del Estado de Israel. Señaló que hoy existen gobiernos y representantes oficiales que cuestionan abiertamente la legitimidad del país, lo que constituye una evolución del antisemitismo histórico.

Libertad Digital y el compromiso con la verdad

Uno de los redactores jefes de Libertad Digital, Carmelo Jordá, puso en valor el compromiso del grupo con la verdad informativa y recordó una entrevista reciente con un rehén liberado de Gaza.

Carmelo Jordá explicó: "Es un poco la idea de qué nivel de compromiso con la verdad, para empezar con aquellos que luchan contra el terrorismo y con Israel en particular, que es un país del que muchos en Libertad Digital estamos enamorados".

Jordá aprovechó su intervención para preguntar a la embajadora sobre la seguridad de las comunidades judías en Europa frente a Israel, abriendo un debate sobre la responsabilidad de los gobiernos europeos en la protección de sus ciudadanos.

La embajadora denunció la repetición acrítica de cifras proporcionadas por Hamás y alertó sobre la falta de cuestionamiento periodístico ante informaciones claramente interesadas. Defendió la necesidad de dudar, contrastar y contextualizar, especialmente en una era dominada por titulares rápidos y vídeos de pocos segundos.

Paz, acuerdos y el papel de la comunidad internacional

El encuentro abordó también el futuro del alto el fuego y las posibilidades reales de avanzar hacia la paz. Dana Erlich explicó las dificultades para pasar a una segunda fase del acuerdo mientras no se devuelvan todos los secuestrados y alertó sobre la implicación de países como Turquía y Qatar, históricamente vinculados a Hamás.

Asimismo, destacó que los países árabes que han firmado acuerdos de paz con Israel no han roto relaciones y comprenden la amenaza del terrorismo, lo que abre una ventana de oportunidad, aunque llena de incertidumbres.

En la otra parte del diálogo, Raúl Vilas planteó el papel ausente de la Unión Europea y de España en el proceso. Dana Erlich recordó que Israel no inició ni deseó esta guerra y que la respuesta del 7 de octubre no puede entenderse sin la magnitud de la violencia sufrida.

