Trump amenaza a Irán una vez más tras la llegada de su flota a Oriente Medio

El presidente de Estados Unidos ha confirmado este miércoles el despliegue de una flota en el Golfo Pérsico, superior en número y capacidad a la utilizada contra la dictadura venezolana, y ha lanzado un ultimátum al régimen islamista: o pactan o sufrirán una ofensiva "mucho peor" que la ejecutada en 2025 conjuntamente con Israel, la operación 'Martillo Nocturno'. El país hebreo destruyó sus defensas y varias de las instalaciones donde llevaba a cabo su programa nuclear. Sin embargo, a cambio de su ayuda para destruir las instalaciones nucleares instaladas en búnkeres demasiado profundos para las armas de Israel, Donald Trump presionó a Netanyahu para que frenara su ofensiva tras doce días de ataques, dejando al régimen intacto.

"Una enorme armada se dirige a Irán. Avanza con rapidez, gran poder, entusiasmo y determinación", ha señalado el mandatario en redes sociales, detallando que el grupo de combate está liderado por el imponente portaaviones USS Abraham Lincoln, símbolo del poderío naval estadounidense.

Trump ha advertido a los ayatolás de que esta fuerza está "lista, dispuesta y capacitada" para actuar con "rapidez y violencia" si es necesario en caso de que los ayatolás no se sientan a la mesa de negociación. Pero a pesar de la advertencia de que "el próximo ataque será mucho peor", el régimen islamista se cierra en banda. Su ministro de Exteriores ha negado contactos con el enviado especial estadounidense y califica de "peticiones ilógicas" las exigencias de seguridad planteadas por Washington.

Según Human Rights Activists News Agency, a día de hoy se han contado 6.221 muertos confirmados desde el comienzo de las protestas en Irán, con otras 17.091 muertes aún por investigar, con más de 40.000 personas detenidas por el régimen. El 13 de enero Donald Trump pidió a los "patriotas iraníes" que siguieran protestando y aseguró que la ayuda estaba en camino. Ha tardado dos semanas en llegar y miles de personas han muerto entre tanto. ¿Llevará Trump esta vez a término sus advertencias a los ayatolás?