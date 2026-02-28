La Guardia Revolucionaria de Irán ha iniciado una operación que podría afectar el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz, una de las rutas más estratégicas para el transporte de petróleo y gas a nivel mundial. La acción se produce después del reciente ataque lanzado por Estados Unidos e Israel contra instalaciones iraníes, lo que ha generado gran preocupación en los mercados energéticos.

Fuentes de la Marina iraní confirmaron a la cadena panárabe Al Yazira que el tráfico marítimo está en proceso de suspensión, tras la emisión de una señal de radio en frecuencia VHF alertando sobre un posible cierre del estrecho. Sin embargo, el centro británico de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO) ha aclarado que no está cerrado pese a la actividad militar en la región:

"Esos informes no han podido ser confirmados independientemente", dijo el UKMTO, y añadió que los mensajes que se envían por canales VHF "no son legalmente vinculantes y no constituyen ninguna restricción de navegación según la ley internacional".

Los países en conflicto y sus fuerzas militares pueden declarar unilateralmente zonas de exclusión marítima para reducir los riesgos, "pero esto no está pensado para impedir la navegación mercante o neutral, y los navíos siguen siendo libres para navegar en las aguas internacionales", concluyó.

El comunicado de UKMTO concluye pidiendo prudencia a los navegantes con medidas básicas como tomar distancia de buques militares, reportar actividades sospechosas (incluyendo electrónicas), tener abiertas las líneas de comunicación con el organismo y obedecer a las señales de alto cuando las reciban.

¿Por qué es clave el estrecho de Ormuz?

El estrecho de Ormuz, que separa las costas de Irán y Omán, conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán. Por esta vía se transporta aproximadamente el 20% del petróleo mundial y un porcentaje similar del gas natural licuado, principalmente desde Catar y Emiratos Árabes Unidos hacia mercados de Asia. Según la ONU, cada día cruzan por allí unos 144 buques, de los cuales más de un tercio son petroleros.

Irán ha amenazado en varias ocasiones con bloquear el estrecho como represalia a sanciones o ataques, y durante los últimos años ha sido escenario de tensiones entre Teherán y Washington, incluyendo confiscaciones de petroleros y sanciones energéticas. En 2021, el país inauguró una terminal de exportación de petróleo en Jask, conectada por oleoducto desde los campos de Goreh, que permite evitar el tránsito directo por el estrecho.

Se encienden también las alarmas en el mercado petrolero

Irán posee cerca del 10% de las reservas globales de crudo y mantiene una producción diaria de alrededor de 3,3 millones de barriles, de los cuales la mayoría se exporta a China. Expertos apuntan que cualquier interrupción en el flujo de petróleo por Ormuz podría disparar el precio del barril hasta los 100 dólares, frente a los 72,48 dólares del cierre reciente del Brent.

El impacto no se limitaría a Oriente Medio. Un incremento en el precio del crudo puede trasladarse al coste de transporte, energía industrial, calefacción y producción de plásticos, y podría alimentar la inflación global. Además, los mercados financieros suelen reaccionar a la incertidumbre geopolítica, disparando activos de refugio como el oro y afectando incluso a criptomonedas como el bitcóin.

Las autoridades iraníes han insistido en que velan por la navegación pacífica, pero no descartan ninguna medida de presión, en un contexto en el que la tensión con Estados Unidos y aliados como Israel sigue aumentando.