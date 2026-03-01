Trump amenaza con una respuesta "nunca antes vista" si Irán toma represalias

Tras el histórico ataque conjunto de Estados Unidos e Israel que ha acabado con la vida del líder supremo iraní, Donald Trump ha lanzado una advertencia tajante a las autoridades de Teherán: cualquier intento de cumplir su promesa de un "golpe fuerte" contra intereses occidentales se encontrará con una respuesta militar de una magnitud "nunca antes vista".

El mandatario estadounidense utilizó sus redes sociales para marcar el terreno tras el inicio de la operación 'Furia Épica'. "Irán acaba de declarar que hoy va a golpear muy fuerte, más fuerte que nunca. ¡Pero mejor que no lo hagan, porque si lo hacen, les golpearemos con una fuerza nunca antes vista!", sentenció Trump, dejando claro que la Casa Blanca no permitirá que la teocracia chií recupere la iniciativa tras el desmantelamiento de su cúpula.

El fin de la era Jamenei

La ofensiva, que comenzó en la madrugada de este sábado, ha logrado el que parece ser su objetivo principal: el cambio de régimen en Irán. Trump confirmó que el ayatolá Alí Jamenei, sucesor de Jomeini y pilar de la exportación de la revolución islámica, fue alcanzado por los bombardeos al no poder eludir los "sofisticados sistemas de inteligencia y rastreo" desplegados por Washington y Jerusalén.

"Ni él ni los demás líderes que han sido asesinados junto a él pudieron hacer nada", afirmó el presidente, subrayando la superioridad tecnológica y operativa de la coalición. Los ataques, que han sumado cientos de incursiones aéreas, se han concentrado en centros de poder político en Teherán, infraestructuras nucleares estratégicas e instalaciones militares identificadas como "amenaza inminente".

Represalias contra las bases en el Golfo

Pese al descabezamiento del aparato de seguridad, los restos del régimen iraní han calificado la operación de "agresión militar criminal" y han iniciado ataques de represalia. Según los informes, Teherán ha dirigido sus proyectiles contra bases militares estadounidenses situadas en Arabia Saudí, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Qatar, elevando la tensión en toda la región a niveles críticos.

Este choque frontal pone fin a meses de estériles negociaciones sobre el programa nuclear iraní. Con la operación 'Furia Épica', Washington y el Gobierno de Netanyahu opta por la vía de los hechos consumados para "desmantelar el aparato de seguridad" de un régimen que, durante décadas, ha sido el principal desestabilizador de la zona.