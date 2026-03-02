Así neutraliza Qatar los misiles iraníes antes de que lleguen a la costa

La situación en Doha vuelve a ser crítica después de que se registrara un nuevo lanzamiento masivo de misiles hacia la capital catarí. Según fuentes sobre el terreno, se podrían haber disparado más de 170 proyectiles, de los cuales la mayoría fueron neutralizados antes de alcanzar zonas urbanas.

La defensa se ha apoyado tanto en baterías Patriot desplegadas en tierra como en cazas que están saliendo hacia mar abierto para interceptar los misiles antes de que se aproximen a la costa. Las imágenes captadas desde la playa de Doha muestran destellos en el cielo nocturno y explosiones aéreas que, aunque visibles y audibles desde la ciudad, se producen en su mayoría sobre el mar.

🔴 Así neutraliza Doha los misiles iraníes pic.twitter.com/aWW3hsuYD9 — Libertad Digital (@libertaddigital) March 2, 2026

Este detalle ha sido clave para que, pese al estruendo y a las ondas expansivas, no se hayan producido daños significativos en áreas residenciales. Además, que las interceptaciones se realicen mar adentro está amortiguando el impacto directo en la población civil, aunque la tensión acumulada tras varias noches consecutivas de ataques empieza a hacerse notar entre los residentes.

🔴 Las explosiones aéreas, aunque visibles y audibles desde la ciudad, se producen en su mayoría sobre el mar pic.twitter.com/q028ikmwYI — Libertad Digital (@libertaddigital) March 2, 2026

Fuentes consultadas describen un ambiente de estrés creciente, ya que acumulan ya varias noches pendientes de las sirenas y las explosiones en el cielo. Pese a ello, la sensación general es de cierta confianza en la capacidad del sistema defensivo, que hasta ahora ha logrado frenar los ataques más graves.