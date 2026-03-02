Nueva escalada de tensión en Oriente Próximo. La organización terrorista Hezbolá ha decidido romper el alto el fuego que imperaba desde finales de 2024 al sumarse abiertamente a la ofensiva de Irán contra el Estado de Israel. La respuesta del Gobierno de Benjamín Netanyahu no se ha hecho esperar: la aviación israelí ha castigado con dureza este lunes los focos de resistencia islamista en la periferia de Beirut.

Oleada de proyectiles contra Haifa

Bajo el pretexto de "vengar" la muerte del tirano iraní, el ayatola Alí Jamenei —abatido el pasado sábado en la campaña de precisión de Israel y EEUU—, la filial libanesa de Teherán lanzó de madrugada una oleada de proyectiles y drones hacia el norte de Israel. El objetivo han sido unas instalaciones militares situadas al sur de la ciudad de Haifa, en lo que supone el primer ataque de envergadura del grupo desde la firma de la tregua hace dos años.

Israel descabeza de nuevo Hezbolá

Ante este desafío a su seguridad nacional, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han pasado a la ofensiva. Según han confirmado fuentes militares, se han ejecutado "ataques selectivos" de extrema precisión contra los centros de Hezbolá en los barrios meridionales de la capital libanesa.

Los bombardeos han provocado grandes columnas de humo visibles desde toda la ciudad, confirmando el impacto en centros de mando estratégicos. Además, Israel ha informado de la eliminación de un mando "clave" de la estructura política y armada del grupo terrorista en el sur del Líbano, continuando con la exitosa estrategia de neutralización de líderes terroristas que ha marcado el conflicto.

Fuerzas de Defensa de Israel: hemos atacado de forma selectiva a altos mandos terroristas de Hezbolá en Beirut y el sur del Líbano. pic.twitter.com/Qanb2uYDpx — Noticias de Israel (@estadoisrael) March 2, 2026

Pese a los intentos de la propaganda islamista por presentar este ataque como una respuesta "legítima", la realidad es que el movimiento chií vuelve a sacrificar la estabilidad del Líbano para actuar como peón de los intereses de la dictadura teocrática iraní, que vive momentos complicados tras el ataque conjunto de EEUU e Israel el pasado 28 de febrero.