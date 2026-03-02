La ofensiva total de Irán golpea bases de Estados Unidos y ciudades en nueve países

Irán ha lanzado una ofensiva a gran escala contra varios países de Oriente Medio tras los bombardeos efectuados el pasado fin de semana por Estados Unidos e Israel contra su territorio. La respuesta iraní ha incluido ataques con misiles balísticos y drones contra Israel y contra países del Golfo que albergan bases estadounidenses o mantienen alianzas estratégicas con Washington.

Las autoridades iraníes han calificado su ofensiva como un acto de "legítima defensa" y han advertido que continuarán las operaciones mientras consideren que persisten los ataques. La magnitud y el número de objetivos marcan una diferencia significativa respecto a episodios anteriores de tensión en la región.

Israel

Irán ha lanzado múltiples misiles contra territorio israelí. Las sirenas antiaéreas han sonado en Jerusalén y Tel Aviv, y el sistema de defensa israelí ha interceptado la mayoría de los proyectiles. Sin embargo, algunos han logrado impactar.

En Tel Aviv, un edificio residencial fue alcanzado el domingo, causando al menos una víctima mortal y varios heridos. Las explosiones han obligado a la población a refugiarse en búnkeres mientras las autoridades evalúan daños estructurales en distintas zonas urbanas.

Emiratos Árabes Unidos

Los Emiratos Árabes Unidos han sido uno de los principales escenarios de la ofensiva iraní. Según las autoridades de Emiratos, misiles balísticos y drones se han dirigido contra su territorio y varios han sido interceptados por sus defensas aéreas.

En Abu Dabi, los restos de proyectiles han provocado la muerte de un civil y han dejado heridos. Mientras que el aeropuerto internacional ha registrado víctimas y daños tras el impacto de un dron.

En Dubái, se han reportado daños en una zona anexa al aeropuerto internacional y en el hotel Burj Al Arab, además de incendios en el puerto de Jebel Ali. Las autoridades han suspendido temporalmente las operaciones aeroportuarias y han calificado el ataque como una escalada grave.

En el país también existe presencia militar estadounidense, incluida la base aérea de Al Dhafra y el uso frecuente del puerto de Jebel Ali por parte de la Marina de EE.UU.

Qatar

En Doha se han escuchado explosiones después de que Irán lanzara misiles hacia el país. Las autoridades han informado que han sido interceptados proyectiles aparentemente dirigidos contra la base aérea de Al Udeid, la mayor instalación militar estadounidense en la región.

El Ministerio del Interior de Qatar ha indicado que no ha habido víctimas ni daños significativos, aunque se han activado alertas de emergencia y se ha recomendado a la población permanecer en sus casas. La compañía estatal energética de Qatar, QatarEnergy, también ha suspendido oficialmente su producción gas natural licuado. En un comunicado publicado hoy desde Doha, la empresa ha informado que, "debido a ataques militares contra las instalaciones operativas de QatarEnergy en Ras Laffan Industrial City y Mesaieed Industrial City, en el Estado de Qatar, se ha cesado la producción de gas natural licuado (GNL) y productos asociados".

Arabia Saudí

Por su parte, Arabia Saudí ha confirmado ataques contra Riad y la Provincia Oriental. Las defensas del país han interceptado los proyectiles, y el gobierno ha anunciado que se reserva el derecho a responder.

Además, restos de drones han impactado en la refinería de Ras Tanura, operada por Saudi Aramco, generando un incendio menor que ha obligado a detener temporalmente la actividad por motivos de seguridad. Por el momento, no se han reportado víctimas civiles en este incidente.

Arabia Saudí alberga tropas estadounidenses, incluidas instalaciones militares que apoyan sistemas de defensa antiaérea.

Bahréin

Bahréin, sede de la Quinta Flota de la Marina estadounidense, ha sido alcanzado por misiles iraníes, que se pueden ver en imágenes que han mostrado explosiones en las instalaciones vinculadas a la base naval. La embajada estadounidense ha emitido alertas de seguridad instando a sus ciudadanos a resguardarse.

Kuwait

Asimismo, la base aérea Ali Al-Salem, donde opera personal militar estadounidense, ha sido objetivo de varios misiles balísticos que han sido interceptados, según el Ministerio de Defensa de Kuwait.

Posteriormente, un dron ha impactado en el Aeropuerto Internacional de Kuwait, lo que ha generado incidentes controlados por las autoridades locales. También han circulado imágenes de incendios en una autopista.

Jordania

Jordania también ha informado que ha derribado dos misiles balísticos que tenían como objetivo su territorio. Según han confirmado, han caído fragmentos en distintas zonas del país, causando daños materiales, pero sin víctimas.

El gobierno jordano ha subrayado que su prioridad es proteger la seguridad nacional ante la escalada regional.

Irak

En Irak, un dron ha sido derribado sobre una base militar cercana a Erbil que alberga fuerzas estadounidenses. También se han reportado explosiones cerca del consulado estadounidense en esta ciudad.

Por otra parte, ataques aéreos han impactado una base que albergaba al grupo proiraní Kataeb Hezbolá, con víctimas mortales, lo que ha elevado aún más la tensión en el territorio iraquí. La amplitud geográfica de la ofensiva marca una diferencia significativa respecto a crisis anteriores.

Chipre

La escalada también ha alcanzado el Mediterráneo oriental. Un dron de fabricación iraní ha impactado en la base militar británica de Akrotiri, en Chipre, causando daños materiales menores, según ha confirmad el presidente chipriota, Nikos Jristodoulides.

La base de Akrotiri es una de las dos instalaciones militares que el Reino Unido mantiene en la isla. Tras el impacto, las alarmas antiaéreas sonaron en la zona y se activaron protocolos de seguridad. Además, el aeropuerto internacional de Pafos, cercano a dónde ha sucedido el ataque, ha sido evacuado temporalmente ante la sospecha de que otro dron pudiera dirigirse hacia las instalaciones, aunque posteriormente ha podido reanudar su actividad.

Horas después, las autoridades chipriotas han informado de que dos vehículos aéreos no tripulados que se aproximaban a la base han sido neutralizados.

En respuesta a estos hechos, el Gobierno griego ha anunciado el envío de dos fragatas de guerra y dos cazas F-16 a Chipre para "contribuir de todas las formas posibles" a la defensa de la isla. El ministro de Defensa de Grecia, Nikos Dendias, ha afirmado que Atenas actuará para hacer frente a lo que calificó como amenazas y acciones ilegales en territorio chipriota. Asimismo, ha anunciado una reunión con las autoridades de Chipre para reforzar la coordinación bilateral durante la crisis.

Chipre, que se encuentra a pocos cientos de kilómetros de las costas de Líbano e Israel, ha reiterado que no participa en operaciones militares y que mantiene su papel centrado en funciones humanitarias en la región.

¿Qué aliados le quedan a Irán en la región?

El enfrentamiento abierto con Estados Unidos e Israel ha dejado a Irán en una posición delicada en el Golfo Pérsico, donde muchos países mantienen cooperación militar con Washington. No obstante, Teherán conserva vínculos con actores regionales como milicias aliadas en Irak y otros grupos armados respaldados por su gobierno.

Sin embargo, la ofensiva contra Estados del Golfo —incluidos algunos que habían intentado mediar o mantener posiciones prudentes— podría aislar aún más a Irán en el entorno regional inmediato.

La situación evoluciona con rapidez y distintos gobiernos han activado planes de contingencia ante el riesgo de una escalada mayor que afecte la estabilidad energética y de seguridad en toda la región.