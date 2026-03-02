Reino Unido, Alemania y Francia cambian su posición y plantean "acciones defensivas" contra Irán y "colaborar con EEUU"

En menos de 48 horas se ha producido un giro radical en la postura mantenida por tres países europeos que marca un endurecimiento claro desde que el sábado 28 de febrero, a primera hora, se inició la operación estadounidense-israelí contra el régimen teocrático de los ayatolas.

Con la situación escalando significativamente en Oriente Próximo y las represalias de Irán, el Reino Unido, Alemania y Francia (el bloque conocido como E3) han emitido una declaración conjunta en la que se muestran dispuestos a emprender "acciones defensivas necesarias y proporcionadas" contra Irán. Estos tres países habían mostrado claras reservas pocas horas antes, pero la evolución de los acontecimientos los ha hecho emitir esta declaración conjunta dejando a un lado esas reticencias iniciales.

"Tomaremos medidas para defender nuestros intereses y los de nuestros aliados en la región, potencialmente permitiendo las acciones defensivas necesarias y proporcionadas para destruir la capacidad de Irán de lanzar misiles y drones en su origen". Además han acordado "colaborar con Estados Unidos y los aliados de la región en esta cuestión".

Los tres países condenaron los ataques con misiles iraníes como "indiscriminados y desproporcionados", señalando que han afectado a países "que no estuvieron involucrados en las operaciones militares iniciales de Estados Unidos e Israel".

De hecho, el secretario de Defensa británico, John Healey, advirtió a la BBC que las bases británicas en la región están en riesgo de ataques "cada vez más indiscriminados" y que un ataque iraní este sábado contra una base en Bahréin impactó "a menos de unos cientos de metros" de 300 soldados británicos, según Healey.

También se ha informado de un ataque a una base francesa en Abu Dhabi y a tropas alemanas en Irak y Jordania.

Ante esta situación, Reino Unido, Francia y Alemania contemplan destruir la capacidad de Irán de lanzar misiles y drones "en su origen", lo que implicaría posibles bombardeos directos a lanzaderas y arsenales dentro de territorio iraní o en zonas controladas por sus aliados.

Reacción de Irán

Teherán ha calificado la declaración del E-3 como una alineación directa con la "agresión imperialista" de Estados Unidos e Israel.

El régimen iraní sostiene que sus ataques no son "indiscriminados", sino que están dirigidos específicamente a bases militares que consideran hostiles o que han facilitado los ataques contra su territorio, y ha advertido que cualquier acción defensiva directa por parte de estos tres países será considerada un acto de guerra. Altos cargos iraníes han señalado que responderán con dureza si Francia, Alemania o el Reino Unido llevan a cabo ataques en su territorio.

A pesar de las advertencias europeas, Irán ha continuado lanzando misiles y drones contra objetivos en países vecinos que considera aliados de Estados Unidos, como bases en Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Bahréin.