El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha vuelto a cargar públicamente contra el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en un nuevo episodio de tensión diplomática provocado por la posición de España ante el conflicto con Irán.

A través de la red social X, Saar se preguntó este martes qué hará ahora "el pobre Sánchez" después de que "le hayan quitado a Alí Jameneí", muerto en un ataque en Irán el pasado sábado. El mensaje iba acompañado de una imagen del líder iraní junto a otra del exmandatario venezolano Nicolás Maduro, al que Estados Unidos capturó en enero. "En enero le quitaron a @sanchezcastejon a Maduro. Ahora le han quitado a Jameneí. ¿Qué hará ahora el pobre Sánchez?", escribió el jefe de la diplomacia israelí.

En enero le quitaron a @sanchezcastejon a Maduro.

Ahora le han quitado a Jameneí.

— Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) March 3, 2026

No es la primera vez en los últimos días que Saar señala directamente al presidente español. El lunes ya cuestionó si Sánchez está en el "lado correcto de la historia", como habitualmente presume en sus mitines políticos después de que el Gobierno español afirmara que Estados Unidos no utilizará las bases militares en España para sus ataques contra Irán.

En ese mensaje, el ministro israelí reprodujo una publicación de la embajada iraní en España en la que se elogiaba la postura del Ejecutivo español, afirmando que "Irán reconoce plenamente y respeta" la posición de España de que EE.UU. no use las bases en territorio español para su operación militar contra el régimen de Teherán, al considerar que está "en consonancia con el derecho internacional".

Primero Hamas les agradecen a Sánchez.

Después los Huthis le agradecieron a Sánchez.

Ahora Irán le agradecen.

— Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) March 2, 2026

Saar hizo un recordatorio a través de X de las veces que Sánchez ha recibido públicamente los agradecimientos de países enfrentados con Israel y sus aliados occidentales: "Primero Hamás le agradece a Sánchez. Después los hutíes le agradecieron a Sánchez. Ahora Irán le agradece. ¿Eso es estar en el 'lado correcto' de la historia?", escribió.

Las palabras del ministro israelí evidencian el creciente malestar en el Gobierno de Jerusalén ante la postura del Ejecutivo español en el actual escenario internacional. Su negativa ha sido interpretada por Israel como un posicionamiento político que, lejos de la neutralidad que reivindica Moncloa, termina siendo celebrado por actores abiertamente hostiles a Israel y a Estados Unidos.