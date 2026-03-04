Estados Unidos ha difundido un vídeo oficial de 39 segundos sobre la denominada "Operación Furia Épica" en el que se muestran bombarderos estratégicos y ataques con misiles contra objetivos en Irán, acompañado por la canción La Macarena. La publicación del metraje coincide con la confirmación por parte del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) de nuevos golpes contra capacidades militares iraníes en el Golfo Pérsico.

El vídeo, distribuido a través de canales oficiales, alterna imágenes de bombarderos furtivos B-1 y B-21 despegando con secuencias térmicas de alta resolución que, según la información facilitada, corresponden a lanzamientos de misiles Tomahawk contra objetivos en suelo iraní. La pieza audiovisual está musicalizada con el conocido tema popularizado en los años noventa.

EEUU bombardea las bases de Irán a ritmo de 'La Macarena' en la "Operación Furia Épica" pic.twitter.com/khmOO753i7 — Libertad Digital (@libertaddigital) March 4, 2026

Ataques confirmados en el Golfo Pérsico

De forma paralela a la difusión del vídeo, el Comando Central de Estados Unidos ha confirmado la destrucción de parte de la flota naval iraní en el Golfo Pérsico. El almirante Brad Cooper, al frente del CENTCOM, ha señalado que la ofensiva ha supuesto la destrucción de 17 embarcaciones militares y un submarino.

Según los datos facilitados por el mando estadounidense, el número total de objetivos atacados en el marco de las operaciones asciende ya a 2.000. Entre las capacidades neutralizadas recientemente figuran 100 misiles balísticos, de acuerdo con la información oficial.

Las autoridades estadounidenses sostienen que, pese a estos ataques, Irán mantiene un arsenal relevante, estimado en 5.000 misiles y 2.000 drones. Estas cifras forman parte del balance ofrecido por el propio mando militar estadounidense en relación con el estado actual de las capacidades iraníes.

La fuerza de tarea "Scorpion Strike"

La efectividad de los ataques, según la información difundida, se atribuye en parte a la fuerza de tarea denominada "Scorpion Strike", que emplea drones de ataque unidireccional. El uso combinado de bombarderos estratégicos, misiles de largo alcance y drones forma parte del dispositivo desplegado en esta fase de la operación.

El secretario de Estado, Marco Rubio, ha advertido ante el Senado de que la intensidad de las operaciones militares aumentará. Durante su comparecencia, Rubio ha trasladado que la Administración mantiene su determinación de continuar con las acciones en marcha, aunque no se han ofrecido más detalles.