Rapapolvo de una activista iraní a Intxaurrondo: "Durante medio siglo nos ha estado masacrando la teocracia islamista"

"Llega el júbilo de la población iraní por la eliminación de la cabeza de esa gran máquina de masacrar que ha sido Alí Jamenei", ha comenzado su intervención la activista iraní Nilufar Saberi en el programa 'La hora de La 1' de TVE. "Estamos más que indignados por el trato que se está dando a esta situación", en referencia a la intervención de Estados Unidos e Israel en su país", le ha espetado a la presentadora del espacio televisivo Silvia Intxaurrondo. "Se habla de Irán como si fuese un enorme espacio vacío de vida, como si allí no existiésemos personas"

"Somos, más o menos, 93 millones de personas dentro y unos 10 millones fuera. Y el pueblo iraní no le importa absolutamente a nadie", ha añadido Saberi. "Cuando durante casi medio siglo nos ha estado masacrando a diario la teocracia islamista a puerta cerrada, todo el mundo se ha puesto de lado", ha argumentado. "Ahora se acuerdan del derecho internacional y la soberanía del país", ha exclamado la activista.

"La soberanía de Irán la tiene el pueblo iraní, no el gobierno ocupante que no ha hecho otra cosa que saquear nuestros recursos naturales en pro de enriquecimiento propio, en primer lugar. Y en segundo lugar: crear, fomentar, mantener y financiar grupos terroristas islamistas y esta ideología misógina, política, fundamentalista y totalitaria por el mundo", ha aseverado la iraní dejando sin palabras a Intxaurrondo. "No queremos a este gobierno en nuestro país".

Mejor a EEUU que a la yihad

Por otra parte, ha señalado Saberi, "se tenía que haber aplicado el acuerdo de la ONU de 2005: la responsabilidad de protección en los casos que el propio gobierno masacra a su propio pueblo". "No le hemos importado a nadie durante medio siglo", ha añadido, "para que ahora nos vengan con exigencias de lo ideal político, de lo malo malísimos que son Estados Unidos e Israel, y que no pueden para que nos roben los recursos".

"Es que en Irán nos morimos de hambre, de sed, de miseria, ni olemos nuestros recursos. Esto al mundo no le importa", ha afirmado. La diferencia será, ha apuntado, que "en vez de entregárselo al yihad islamista, ahora se lo van a llevar otros". "El pueblo iraní vamos a estar igual de hambrientos", ha añadido. "¿Le preocupamos a alguien de verdad?", le ha preguntado Saberi a la presentadora.