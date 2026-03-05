Rutte dice que hay un apoyo "masivo" de la OTAN a la guerra de Trump y destaca el papel de España

El secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte, ha dejado en evidencia la postura del Gobierno español al confirmar que los aliados están facilitando activamente la operación de EEUU e Israel para desmantelar el arsenal nuclear iraní.

"La OTAN no está involucrada, pero, obviamente, los aliados apoyan de una forma masiva lo que está haciendo el presidente (de Estados Unidos, Donald Trump)", dijo Rutte en una entrevista a última hora del miércoles en Newsmax.

Mientras Pedro Sánchez se empeña en marcar distancias con Washington desde la Moncloa, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha puesto los puntos sobre las íes. Rutte ha confirmado lo que el Gobierno español intenta ocultar o minimizar: existe un apoyo "masivo" de los aliados a la estrategia de Donald Trump frente a la amenaza de Irán.

Rutte no solo ha respaldado la ofensiva de EEUU e Israel, sino que ha subrayado que los países aliados están proporcionando el "apoyo habilitador clave" para que Trump pueda ejecutar su objetivo: neutralizar, de una vez por todas, la capacidad nuclear y balística de los ayatolas.

Sánchez, en el punto de mira

El papel de España ha quedado retratado. Pese a que el Ejecutivo de Sánchez se ha negado a permitir el uso de las bases de Rota y Morón para las operaciones en Oriente Medio, Rutte ha sido implacable al recordar que España no puede escabullirse como miembro de la OTAN. Algo sobre lo que, por cierto, sacó pecho el presidente durante su declaración institucional en Moncloa, con su revival del "no a la guerra" como arma electoral para activar a la izquierda. Porque mientras grita "no a la guerra", Sánchez proclamaba con fuerza en su declaración institucional que "el gobierno va a seguir exigiendo un cese de las hostilidades y una resolución diplomática de esta guerra. Y quiero además explicitarlo porque sí, la palabra adecuada es exigir. Porque España es un miembro pleno de la Unión Europea, de la OTAN y de la comunidad internacional". La OTAN, como es sabido, no es una ONG, sino una organización política y militar de carácter defensivo cuyo pilar fundamental, el artículo 5, en caso de activarse, implicaría el uso de la fuerza armada.

Es la política sanchista de estar y no estar, de hacer con una mano y deshacer con la otra, de ver si puedo engañar a todos al mismo tiempo, como ya ocurrió con el gasto del 5% en Defensa. Pero lo cierto es que en las circunstancias actuales, está por ver el rédito que esta política irresponsable y cortoplacista le proporciona en términos electorales en el ámbito interno, pero lo que está claro es que sí está teniendo consecuencias a nivel exterior. La tensión con la administración Trump ha alcanzado cotas peligrosas, con el presidente estadounidense llegando a amenazar con cortar los lazos comerciales con España, ante lo que considera una inaceptable falta de compromiso en una crisis que afecta a la seguridad global, y el secretario del Tesoro de EEUU señalando que Sánchez ha puesto "en riesgo la vida de estadounidenses" con su decisión de no dejar utilizar las bases de Morón y Rota.

Cabalgando contradicciones

Como miembros de pleno derecho de la OTAN, España ya está involucrada en la guerra de Irán, aunque sea en apoyo logístico, el que se niega a dar desde Morón y Rota.

Rutte ha recordado en su entrevista que nuestro país sigue prestando un apoyo logístico fundamental, como es el despliegue del sistema Patriot en Turquía. Más concretamente, el secretario general de la OTAN ha señalado que España está proporcionando "un apoyo habilitador clave".

No sé cómo encajará en "la posición del Gobierno de España se resume en cuatro palabras: No a la guerra", pero seguramente Pedro Sánchez aprendió mucho de Pablo Iglesias en eso de "cabalgar contradicciones". Los del "no a la guerra" seguro que se lo perdonarán con tal de frenar el adevenimiento de "los fachas".

"Ambigüedad" frente a los enemigos

Por otra parte, durante la entrevista, Rutte evitó dar detalles sobre la activación del Artículo 5 —la cláusula de defensa colectiva—, pero lanzó un aviso a navegantes: la OTAN mantendrá una "gran ambigüedad" sobre cuándo se disparará esta respuesta conjunta. "No queremos que nuestros enemigos se hagan una idea clara", sentenció el neerlandés.

Mientras los socios europeos se mantienen firmes junto a Washington, Rutte ha reiterado el compromiso de la Alianza con sus aliados en Oriente Medio, como Arabia Saudí, Emiratos Árabes y Baréin, frente a la constante agresión iraní.