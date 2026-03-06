El presidente de Israel, Isaac Herzog, ha lanzado este jueves una dura crítica contra el Gobierno español al que acusa de adoptar una postura "extraña e incomprensible" en plena escalada de tensiones en Oriente Medio y, además, de incumplir sus compromisos internacionales como miembro de la OTAN y de la Unión Europea.

Las declaraciones del mandatario israelí se produjeron durante una visita al cuerpo de bomberos en la ciudad de Rishon Lezion, en el centro de Israel, donde Herzog aprovechó su intervención para señalar a aquellos países que, a su juicio, están respaldando activamente a Israel en su enfrentamiento con Irán y a los que, por el contrario, se mantienen al margen o adoptan posiciones críticas.

"En este momento recordamos y vemos qué países se unen a la campaña", afirmó Herzog, según un comunicado difundido por el propio servicio de bomberos que recoge su discurso. "Quiénes nos respaldan, quiénes se comunican con nosotros y nos apoyan. Y también vemos a países como España", añadió en un tono claramente crítico.

El presidente israelí fue más allá y reprochó a Madrid lo que considera una falta de compromiso con sus aliados occidentales. En su opinión, España no solo está evitando implicarse en el esfuerzo internacional contra Teherán, sino que además está incumpliendo el papel que debería desempeñar dentro de las estructuras de seguridad occidentales.

"España no solo incumple su papel como miembro de la OTAN y de la Unión Europea, que deberían haberse enfrentado al imperio del mal hace mucho tiempo", afirmó Herzog, "sino que, de alguna manera, está jugando un juego extraño e incomprensible".

Las palabras del jefe del Estado israelí se producen en un contexto de creciente tensión diplomática después de que el Gobierno español rechazara autorizar el uso de las bases militares de Morón de la Frontera (Sevilla) y Rota (Cádiz) para operaciones vinculadas a la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Esta decisión ha provocado un fuerte malestar en Washington. De hecho, el presidente estadounidense, Donald Trump, llegó a plantear públicamente posibles represalias económicas contra España. En una de sus intervenciones recientes, el mandatario norteamericano aseguró que Estados Unidos podría cortar "todo comercio con España" si se mantiene la negativa del Ejecutivo español a colaborar en las operaciones.

Israel no se dejará intimidar

Mientras tanto, Herzog también abordó durante su visita la situación en el frente norte de Israel, donde el Ejército israelí mantiene operaciones contra la milicia chií Hezbolá en territorio libanés. El presidente israelí aseguró que su país no se dejará intimidar por las amenazas de la organización respaldada por Irán ni por las maniobras que, según denunció, buscan desviar la atención de la ofensiva contra el régimen iraní. "No cederemos ante sus amenazas ni ante las acciones que intentan crear para distraer la atención", señaló.

En contraste con sus críticas a España, Herzog sí tuvo palabras de reconocimiento hacia el Gobierno del Líbano después de que las autoridades libanesas anunciaran la apertura de una investigación sobre la posible presencia de miembros de la Guardia Revolucionaria iraní en su territorio.

Según el presidente israelí, ese paso representa una señal positiva que podría contribuir a rebajar la influencia de Teherán en la región. "El Gobierno libanés ha dado un paso valiente e importante en las últimas horas en todo lo relacionado con la Guardia Revolucionaria", afirmó Herzog, antes de expresar su deseo de que Beirut continúe avanzando en esa misma dirección.