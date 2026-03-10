Aviones contratados por el Pentágono para transportar tropas pasan por Rota pese al veto anunciado por el Gobierno

La base naval de Rota ha registrado en los últimos días una cadena de vuelos militares estadounidenses que la conectan con varios enclaves estratégicos del despliegue occidental en el Mediterráneo oriental y el Cuerno de África. Los movimientos se producen en pleno aumento de la tensión con Irán y mientras el Gobierno español insiste en que Washington no está utilizando las bases de Rota y Morón para bombardear territorio iraní.

El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, han reiterado en las últimas semanas que Estados Unidos "no ha utilizado ni utilizará" estas instalaciones con fines ofensivos. El Gobierno sostiene además que España "no presta apoyo alguno, absolutamente ninguno" a la operación militar.

Sin embargo, los registros de tráfico aéreo militar recopilados en plataformas especializadas como Airnavradar, Flightaware y Flightradar muestran que la base gaditana mantiene conexiones con varios puntos clave del despliegue estadounidense en la región.

Vuelos militares en cadena

Entre los destinos y orígenes detectados en los últimos días figuran Ammán (Jordania), la base griega de Souda en Creta, la instalación italiana de Sigonella, la base de Gander en el Atlántico norte y Djibouti, en el Cuerno de África. Todos ellos forman parte de la red de apoyo logístico que Estados Unidos mantiene alrededor del Mediterráneo oriental.

La secuencia comenzó el viernes, cuando un Boeing 752 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos despegó desde Rota con destino a Ammán. El aparato aterrizó en la capital jordana pocos minutos antes de las tres de la tarde. Este tipo de aeronave se emplea habitualmente para el traslado de personal militar.

Al día siguiente, otro avión del mismo modelo procedente de la base siciliana de Sigonella tomó tierra en la instalación gaditana. Durante esa misma jornada también aterrizó en Rota un Boeing 752 identificado con el indicativo RCH320, perteneciente al Air Mobility Command de la USAF y dedicado a misiones de transporte logístico. El vuelo procedía de la base de Gander.

El domingo se registró otro movimiento relevante. Según los datos de seguimiento aéreo, un Boeing 757 aterrizó en Rota procedente de Djibouti, país situado frente a Yemen. Allí se encuentran Camp Lemonnier y el aeródromo de Chabelley, dos instalaciones utilizadas por el mando estadounidense AFRICOM para operaciones con drones, despliegue de fuerzas especiales y apoyo a misiones en el mar Rojo o en el golfo de Adén.

La actividad continuó el lunes con nuevas llegadas. A las 7:15 de la mañana aterrizó en la base gaditana un Boeing 757 —vuelo RCH621— procedente de Ammán, uno de los países que sirven de plataforma a la campaña aérea sobre Irán.

Ese mismo día llegó también a Rota un Boeing 747 procedente de la base naval de Norfolk, en Estados Unidos. Este modelo de aeronave, conocido como el "jumbo", puede transportar más de 400 pasajeros y desempeña un papel fundamental en el traslado de grandes cargas. Tras su escala en España, el avión regresó posteriormente a la misma base norteamericana.

Antes de ese movimiento, a las 5:45 de la madrugada, otro Boeing 757 militar identificado como RCH445 había aterrizado en Rota tras despegar desde Souda, la base situada en Creta que Estados Unidos y la OTAN utilizan como plataforma avanzada en el Mediterráneo oriental.

Horas más tarde, en torno a las diez de la mañana, los sistemas de seguimiento detectaron además un Boeing 747-400 operado bajo el U.S. Transportation Command (USTRANSCOM). La aeronave fue localizada sobrevolando El Daaba, en Egipto, en dirección a España después de haber despegado desde Djibouti.

Se trata de un vuelo contratado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos a través de la Civil Reserve Air Fleet (CRAF), un sistema que permite utilizar aeronaves civiles para transporte militar estratégico. Estas misiones suelen realizarse con aviones de compañías de carga como Western Global o Atlas Air.

Escenario militar en el Mediterráneo oriental

Mientras se registran estos movimientos aéreos, Estados Unidos mantiene un importante despliegue naval en el Mediterráneo oriental. En esa zona operan al menos dos grupos de portaaviones, además de destructores equipados con misiles de crucero, submarinos y alas aéreas embarcadas que participan en los ataques contra Irán.

En ese contexto, el Ministerio de Defensa turco informó este lunes de que las defensas aéreas de la OTAN interceptaron un segundo misil balístico lanzado desde Irán que había penetrado en el espacio aéreo de Turquía. La operación contó con el apoyo de la batería Patriot que el Ejército de Tierra español mantiene desplegada en Adana.

Según confirmaron fuentes del Ministerio de Defensa a El Español, la unidad española realizó el "seguimiento" del proyectil, lo que permitió su destrucción.

La conexión aérea con Djibouti y Jordania refuerza además el eje africano del despliegue estadounidense. Se trata de una retaguardia estratégica que enlaza el mar Rojo, el canal de Suez y el Mediterráneo oriental con las costas de Israel, Líbano y Siria.