Un senador republicano estalla contra Sánchez y exige llevarse las bases de Rota y Morón "fuera de España"

El senador republicano Lindsey Graham ha elevado la tensión diplomática entre Washington y Madrid a niveles sin precedentes. En una entrevista exclusiva concedida a la cadena Fox News, el veterano político por Carolina del Sur ha exigido la retirada inmediata de las fuerzas estadounidenses de suelo español, citando la falta de compromiso del gabinete de Pedro Sánchez en la actual campaña militar contra el régimen de Teherán.

"Quiero nuestras bases y aviones fuera de España", sentenció Graham con contundencia. El senador no solo reclama el repliegue de los activos de EEUU, sino que ha instado al resto de los aliados de la OTAN a seguir el mismo camino, al considerar que España se ha convertido en un socio poco fiable en un momento crítico para la seguridad internacional.

Some of our allies have chosen the sidelines in a fight they can’t afford to lose. It’s time to reconsider. pic.twitter.com/Nk1sdo4mYv — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) March 10, 2026

Graham justificó su postura alegando que España se ha opuesto sistemáticamente a participar en la batalla para "hacer caer el régimen" de Irán, justo cuando se cumplen los primeros diez días de ofensiva bélica en territorio iraní. Para el ala dura de los republicanos, la negativa española a colaborar no es solo una discrepancia diplomática, sino un obstáculo operativo para la arquitectura de defensa en el Mediterráneo.

El precedente de Trump

Esta ofensiva de Graham llega apenas unos días después de que el presidente Donald Trump lanzara una severa advertencia a la Moncloa. Trump amenazó con cortar el comercio con España e imponer un embargo comercial total tras la negativa de Sánchez a autorizar el uso de las bases estratégicas de Morón (Sevilla) y Rota (Cádiz) para las operaciones contra Teherán, aunque después del "no a la guerra" de Sánchez se publicó que 24 aviones de guerra partieron de Morón y Rota para participar en la ofensiva contra Irán.

El mandatario estadounidense fue especialmente crítico con el Ejecutivo español: "España no tiene absolutamente nada que necesitemos, salvo gente estupenda. Tienen gente estupenda, pero les falta un gran liderazgo".

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido su pulso con la Casa Blanca calificando de "error" las operaciones militares. Según el líder socialista, la intervención tendrá "consecuencias notables", una postura que ha dejado a España aislada de sus principales socios estratégicos en la Alianza Atlántica.

Actualmente, las bases de Rota y Morón son piezas clave para el despliegue rápido de la OTAN en África y Oriente Medio. La salida de estos activos, tal y como pide Graham, supondría un golpe demoledor para el peso geopolítico de España y una pérdida millonaria en términos de inversión y seguridad para la región.