Israel sugiere que España cumple las órdenes de la Guardia Revolucionaria de Irán

El pasado miércoles, el Gobierno de Pedro Sánchez publicó en el Boletín Oficial del Estado el cese de la embajadora española en Israel, Ana Sálomon, tras un largo periodo de consultas que ha terminado desembocando en una salida definitiva que coincide con la ofensiva del país junto a Estados Unidos contra el régimen iraní.

Desde España, el ministro de Asuntos Exteriores José Manuel Albares justificó la decisión en la, dijo, falta de voluntad de Israel de mejorar las relaciones con España ante las "injurias y calumnias" que llegan de altos cargos del país. Mientras, la medida fue celebrada por, entre otros, Hamás y los hutíes de Yemen, después de que también Irán elogiara la oposición de España al ataque al régimen con la negativa al uso de las bases estadounidenses de Morón y Rota para los ataques.

El Gobierno israelí reaccionó señalando a los integrantes del "club de fans" del Gobierno de Pedro Sánchez y, posteriormente, ha continuado criticando al Gobierno español destacando que la medida llegó un día después de que la Guardia Revolucionaria Iraní, en un comunicado emitido en la televisión estatal del país, anunciara que abriría el estrecho de Ormuz a los países que expulsen a los embajadores de Estados Unidos e Israel.

"Cualquier país árabe o europeo que expulse a los embajadores israelíes o estadounidenses de su territorio tendrá completa libertad de paso a través del estrecho de Ormuz a partir de mañana", señaló el régimen, que está también exigiendo a sus países vecinos que cierren las bases estadounidenses y europeas mientras continúa golpeando sus infraestructuras energéticas y atacando buques que intentan atravesar el estrecho, una vía esencial para la exportación de gas y petróleo producido en el golfo.

En un mensaje en X, el Ministerio de Exteriores israelí destaca que "España retiró a su embajador en Israel justo dos días después de que la Guardia Revolucionaria anunciara que condicionaría el acceso al estrecho de Ormuz a la ruptura de relaciones con Estados Unidos e Israel". "¿Coincidencia?", se pregunta el Gobierno israelí adjuntando la noticia con las amenazas iraníes.

Spain recalls its ambassador from Israel just two days after the Iranian Islamic Revolutionary Guard Corps announced that it is conditioning Strait of Hormuz access to breaking ties with US and Israel.

Coincidence?https://t.co/ydYn4y3hhX — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) March 13, 2026

Israel, por su parte, llamó a consultas en mayo de 2024 a su embajadora en Madrid, Rodica Radian-Gordon, en medio de la escalada de tensiones entre los dos países y el anuncio de Sánchez de que reconocería al Estado palestino. La máxima representante de Israel en España es la encargada de negocios Dana Erlich.