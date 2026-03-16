Hamás envía una carta a Irán para "activar todos los frentes"

El Ministerio de Exteriores de Israel ha hecho pública una carta en la que la organización terrorista Hamás se dirige al nuevo líder supremo de Irán —Mojtaba Jamenei, al que seguimos sin ver ni oír— para felicitarle por su nombramiento y expresarle su respaldo a la hora de enfrentar "la arrogancia sionista-estadounidense", instándole a "activar todos los frentes" para que "la ocupación y quienes la respaldan paguen el precio de sus crímenes".

"Junto con nuestros hermanos del eje de la resistencia en Líbano, Yemen e Irak, crearemos, bajo vuestro liderazgo, el amanecer de las victorias venideras", señala la misiva en la que la organización criminal reclama al líder de los ayatolás que intensifique los ataques hacia aquellos que se hayan situado del lado de Israel y Estados Unidos. "El bando de la sumisión y la búsqueda de apoyo extranjero es un bando perdedor, pues no se atrevieron a proteger a quienes buscaron refugio en sus bases", añade en referencia a los vecinos de Irán en el golfo Pérsico.

Smoking gun: A Hamas secret letter to Iran’s new Supreme Leader, Mojtaba Khamenei, urges him to escalate the war across the Middle East in Lebanon, Iraq, Yemen and every front possible. The letter mocks Gulf states as "weak." Proof the Palestinians betray their Arab brothers. pic.twitter.com/P2thCwKH1q — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) March 15, 2026

"Las llamas de la agresión han forjado nuestra determinación. Hoy, nuestra resistencia espera y vigila, preparándose en silencio y con orgullo", advierte la organización terrorista en el texto. "Si surge la oportunidad de atacar al enemigo, el mundo será testigo de su poderío y de la inquebrantable fortaleza de sus hombres, que no conocen la retirada", asegura Hamás a Mojtaba Jamenei. "El Estado enemigo está destinado a la decadencia y la derrota, por larga que sea la espera".

"Somos plenamente conscientes del alcance de los planes que pretenden silenciar a la resistencia bajo el pretexto de acuerdos, con el objetivo de poner fin a nuestra presencia armada", reconoce la misiva en referencia a los contactos con Irán que varios países habrían emprendido con la finalidad de conseguir un alto el fuego. Entre ellos Omán, que ya ejercía de mediador con Estados Unidos antes de que comenzara la guerra, a raíz de la ofensiva lanzada por Donald Trump y Benjamín Netanyahu el 28 de febrero para descabezar a la cúpula del régimen.

Trump rechaza el acuerdo

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El propio presidente estadounidense ha asegurado este domingo a los periodistas a bordo del Air Force One que los ayatolás "quieren negociar a toda costa, como es lógico" pero que él cree que ellos "no están preparados para hacer lo que tienen que hacer". "Terminaremos el trabajo", ha aseverado el mandatario norteamericano según recoge la Casa Blanca en una publicación de X.

President Trump speaks to the press on Air Force One on Operation Epic Fury: "They want to negotiate badly, as they should, but I don't think they're ready to do what they have to do... We will finish the job." pic.twitter.com/0TuSK0TfAd — The White House (@WhiteHouse) March 16, 2026

Entretanto, Trump ha puesto todos sus esfuerzos en conseguir una coalición naval de carácter global que envíe una misión al estrecho de Ormuz —bloqueado por el régimen iraní— para escoltar a las embarcaciones que pasen por la zona y garantice el tránsito de esta importante ruta marítima, clave para el comercio mundial de crudo.