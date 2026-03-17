Irán confirma la muerte de Alí Lariyani, uno de los hombres fuertes del régimen de los ayatolas

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha confirmado de manera oficial este martes la muerte del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani, en un ataque aéreo de Israel llevado a cabo en el interior del territorio iraní. Un nuevo revés de gran importancia para el régimen de los ayatolás que está viendo cómo israelíes y estadounidenses están realizando bombardeos casi cada hora, por todo el país y sin ninguna oposición.

El ataque, que tuvo lugar de forma precisa en la capital iraní, supone un golpe de enorme magnitud para la cúpula de seguridad y defensa de la República Islámica. Lariyani era una pieza fundamental en el engranaje estratégico del régimen, encargado de coordinar las políticas de seguridad nacional y con gran influencia en las decisiones militares y geopolíticas de Teherán en toda la región de Oriente Medio.

‘Líder de facto del régimen’

De hecho, según un portavoz del Ejército de Israel ha explicado a un grupo de periodistas internacionales este mismo martes en un encuentro organizado por EIPA, Lariyani era, "desde hace meses" una pieza clave del régimen y, "con la eliminación de Jamenei" se había convertido en "el líder de facto del régimen, era el que decidía y dirigía los ataques", explicaba el teniente coronel Nadav Shoshani.

Otros expertos, sin embargo, señalan que en este momento el verdadero control del país lo ejercen los líderes de la Guardia Revolucionaria, el ejército paralelo creado por Jomeini que se ha convertido no solo en un factor militar de importancia sino, además, una organización que controla buena parte de la economía de Irán.

También golpeada la Guardia Revolucionaria

En este sentido, la criminal Guardia Revolucionaria ha reconocido que también ha recibido un duro golpe con la eliminación de un personaje muy relevante de su estructura: el jefe de la fuerza paramilitar Basij, Golamreza Soleimani. Basij es una milicia voluntaria, subordinada directamente a la Guardia Revolucionaria y que es uno de los pilares del régimen para el control interno, la represión de las disidencias y la movilización ideológica de la población.

Tan es así que se considera a Basij y al propio Soleimani como responsables directos de la brutal represión que acabó con las protestas que habían incendiado el país el pasado mes de enero, una represión en la que se asesinó de forma despiadada a decenas de miles de personas.

Los comunicados oficiales sobre la muerte de ambos altos mandos se producen horas después de que el Ejército israelí anunciara públicamente el éxito de la operación. Según la información militar, el bombardeo fue ejecutado el lunes en pleno centro de Teherán, demostrando una vez más la capacidad de inteligencia y de penetración operativa de las fuerzas israelíes y estadounidenses en territorio hostil.

La ira del régimen

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha emitido un comunicado difundido por la agencia de noticias Mehr en el que expresa su pesar por la caída de Lariyani, a quien ha descrito como una "figura distinguida y valiosa, fuente de amplios y diversos servicios y logros en diversos ámbitos".

Siguiendo la retórica habitual del régimen, Pezeshkian ha prometido una severa venganza contra los autores del ataque y ha hablado de la muerte del criminal Lariyani como "la recompensa a sus incansables esfuerzos durante todos estos años".