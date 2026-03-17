Mojtaba Jamenei se libró de la muerte "por segundos" el día que su padre fue asesinado

El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, debía morir el mismo día que lo hicieron su padre y otras figuras clave del régimen iraní, como consecuencia de la ofensiva lanzada el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel para descabezar a la cúpula de los ayatolás. Ese era el plan. Pero su decisión de salir a dar un paseo por el jardín, momentos antes de que los misiles impactaran contra la vivienda, le salvó la vida.

Eso es lo que afirma el diario británico The Telegraph, que ha hecho público un audio —al que ha tenido acceso en exclusiva— de Mazaher Hosseini, el jefe de protocolo de la oficina de Alí Jamenei, en el que este revela que su hijo Mojtaba "fue blanco del mismo ataque que acabó con la vida de su padre y otros miembros de la cúpula de la República Islámica". Sin embargo, él salió "para hacer algo" poco antes de que los Blue Sparrow alcanzaran la residencia a las 9:32 de la mañana (hora local).

La grabación —que The Telegraph dice haber verificado de forma independiente— corresponde a un discurso que Hosseini pronunció ante altos clérigos y comandantes del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) relatando lo que había sucedido dentro del complejo del líder supremo durante el ataque que acabó con la vida de su líder e hirió en la pierna —explica el jefe de protocolo— a Mojtaba. Su esposa e hijo —añade— murieron en el acto y su cuñado fue decapitado.

Contenido del audio

En una reunión celebrada el pasado 12 de marzo en Teherán, Hosseini explicó que Mojtaba vivía en el mismo complejo que su padre en la capital iraní, que tenía una sala religiosa desde la que el anterior líder supremo pronunciaba sus discursos y en el que se ubicaban las casas del resto de sus hijos.

Cuando se produce el bombardeo contra las instalaciones, Alí Jamenei se encontraba reunido con altos funcionarios de seguridad del régimen iraní en su 'cuartel'. El cuerpo de Mohammad Shirazi, jefe del departamento militar del líder supremo, quedó "hecho pedazos". Reducido a "unos pocos kilos de carne", que tuvieron que utilizar para poder identificarlo.

También fallecieron —confirma Hosseini— el jefe de la Guardia Revolucionaria Islámica Mohammad Pakpour, y el ministro de Defensa de Irán, Aziz Nasirzadeh. Pero "la voluntad de Dios era que Mojtaba tuviera que salir al patio a hacer algo y luego regresar", asevera el jefe de protocolo. "Estaba afuera, subiendo las escaleras, cuando el misil impactó en el edificio".

El ataque contra Mojtaba

Según su testimonio, se lanzaron varios proyectiles contra distintos puntos del complejo. Uno de ellos cayó sobre la residencia de Mojtaba, en el piso superior. Pero resultaron afectadas la de su cuñado Misbah al-Huda Bagheri Kani, en el piso inferior. "Los misiles impactaron de tal manera que le partieron la cabeza por la mitad", añade Hosseini.

La filtración de este audio llega en medio de las especulaciones sobre el estado de salud de Mojtaba, al que no hemos escuchado ni ha aparecido en público desde su nombramiento como nuevo líder supremo de Irán. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha llegado a decir que no sabe si está muerto ni quién gobierna en realidad el país.