Irán ataca Tel Aviv tras la eliminación de Ali Lariyani: Israel confirma dos muertos

La Guardia Revolucionaria iraní (IRGC) ha comunicado que ha lanzado un ataque con misiles contra Tel Aviv en represalia por la muerte de Ali Lariyani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional y mano derecha de Alí Jamenei —líder supremo del régimen de los ayatolás eliminado el 28 de febrero—, a quien describe como "mártir".

Lo ha hecho a través de una nota —difundida por los medios oficiales— en la que explica que la ofensiva forma parte de la "ola 61" de la operación 'Promesa Cumplida 4' y que ha empleado misiles de varios tipos, incluidos los 'Khorramshahr 4', 'Qadr', 'Emad' y 'Kheibar Shekan'. Algunos de ellos con capacidad de múltiples ojivas.

Los proyectiles habrían logrado superar los sistemas de defensa aérea israelí y alcanzado "más de 100 objetivos militares y de seguridad", según sostiene el IRGC. En consecuencia, Tel Aviv habría sufrido cortes de electricidad y la respuesta de los servicios de emergencia se habría visto dificultada.

Dos muertos en Ramat Gan

De momento, el servicio israelí Magen David Adom (MDA) ha informado de que dos personas han muerto por el impacto de una andanada de misiles iraníes contra su edificio en el distrito de Ramat Gan. La cifra de fallecidos por los ataques del régimen de los ayatolás contra Israel se eleva a 14. Los últimos se registraron el 9 de marzo.

Irán amenaza con más ataques

Por su parte, el jefe del Ejército iraní, Amir Hatami, ha advertido que los ataques continuarán. Teherán prepara una respuesta "decisiva y disuasoria" contra Israel y Estados Unidos por el asesinato de Ali Larijani y "sus compañeros", ha asegurado en un comunicado. Se producirá "en el momento y lugar apropiados", ha añadido.