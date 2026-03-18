Israel elimina al ministro de inteligencia del régimen iraní

El ministro de defensa de Israel, Israel Katz, ha anunciado que el ministro de inteligencia de Irán, Esmaeil Jatib, ha sido abatido en un nuevo bombardeo contra los ayatolás en Teherán, en el marco de la ofensiva lanzada junto a Estados Unidos el pasado 28 de febrero en la que también han muerto el líder supremo Alí Jamenei, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional —Alí Lariyani— y otras figuras importantes del régimen.

"El ministro de inteligencia iraní ha sido asesinado esta noche", ha dicho Katz antes de subrayar que Jatib "estaba a cargo del sistema asesino y de represión interna en Irán y de promoción de amenazas externas". "La política de Israel es clara e inequívoca: nadie en Irán tiene inmunidad y todos están en el alambre", ha advertido en un comunicado facilitado por su oficina.

El fallecimiento de Jatib llega después de la de Lariyani y la del jefe de los Basij —vinculados a la criminal Guardia Revolucionaria de Irán, responsable de la masacre de manifestantes—, Golamreza Soleimani, cuyas muertes han sido confirmadas este martes por las autoridades iraníes, que han lanzado una oleada de ataques con misiles sobre Tel Aviv a modo de represalia, matando a dos personas por el impacto de uno de los proyectiles en su edificio.

"La intensidad de los ataques contra Irán está aumentando. Estamos en medio de una victoria decisiva", ha asegurado Katz. Las fuerzas israelíes "seguirán cazando a todos" los altos cargos iraníes, ha insistido. Esta jornada, ha anunciado, "se prevén sorpresas significativas en todos los frentes, que recrudecerán la guerra que estamos llevando a cabo contra Irán y contra Hezbolá en Líbano".