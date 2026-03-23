Trump frena el ataque a Irán cinco días tras reuniones "muy buenas y productivas"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha publicado un mensaje en su red social Truth Social en el que asegura que se han producido avances significativos en las relaciones con Irán.

Comunicado de Donald Trump en 'Truth Social'.

Según el comunicado difundido por Trump, representantes de Estados Unidos e Irán han mantenido durante los últimos dos días conversaciones que ha calificado como "muy buenas y productivas", centradas en lograr una resolución completa de la guerra inciada en Oriente Medio hace casi un mes.

El presidente ha subrayado el carácter "profundo, detallado y constructivo" de los encuentros, que, según ha indicado, continuarán a lo largo de la semana.

Pospone acciones militares contra las centrales eléctricas iraníes

Como consecuencia de estos avances, Trump ha afirmado haber dado instrucciones al denominado Departamento de Guerra para posponer durante cinco días cualquier acción militar contra infraestructuras energéticas iraníes, incluidas centrales eléctricas. Esta decisión, ha explicado, dependerá del éxito de las negociaciones en curso.

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El propio Trump amenazó el sábado con atacar infraestructuras energéticas iraníes si Teherán no reabría completamente el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas, un margen que ahora entra en su recta final. El mandatario llegó a asegurar que, de no cumplirse esta exigencia, la respuesta implicará una "destrucción total".

La reacción iraní no se hizo esperar. Las autoridades de Teherán advirtieron de que, en caso de un ataque, responderán contra instalaciones energéticas, plantas de desalinización y sistemas tecnológicos vinculados tanto a Estados Unidos como a Israel, elevando considerablemente el riesgo de una escalada en la región.

En la misma línea, la Guardia Revolucionaria ha reiterado este lunes que está "decidida a responder a cualquier amenaza" y ha subrayado que, si Washington cumple sus advertencias, Irán atacará no solo objetivos israelíes, sino también infraestructuras energéticas y económicas relacionadas con intereses estadounidenses en la zona.