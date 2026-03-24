La indignación de Israel con Sánchez: "Es un enemigo de la civilización occidental, un criminal, caerá como Maduro"

Amichai Chikli es uno de los ministros del Likud –el partido de Benjamin Netanyahu– en el gobierno de Israel. Encargado de los Asuntos de la Diáspora y la Lucha Contra el Antisemitismo y es también uno de los que con más claridad habla sobre los ejecutivos de otros países que se posicionan contra el suyo y, por supuesto, uno de los protagonistas de sus declaraciones es Pedro Sánchez.

No es la primera vez que Chikli se despacha contra el presidente de nuestro país, pero este jueves ha pronunciado las que probablemente son las palabras más duras contra él: "Sánchez decidió estar del lado de Maduro y del lado de los ayatolas, antes del de Hamás o de Hezbolá, lo veo como un enemigo del estado de Israel y de la civilización occidental", ha dicho en un encuentro online con periodistas internacionales organizado por EIPA.

Y eso no ha sido todo: "Es un comunista corrupto, un criminal y caerá como Maduro y los ayatolas", ha dicho, para puntualizar acto seguido que en cualquier caso Israel tiene "muy buenos amigos" en España, capítulo en el que ha mencionado específicamente tanto a Vox como al PP, "pero no esperamos nada de Sánchez, es un lunático que ha llegado al poder, una broma", ha dicho, para culminar asegurando que Sánchez "es irrelevante para el estado de Israel, no esperamos nada de él".

Por el contrario, Chikli ha querido separar su opinión extremadamente dura sobre el presidente del Gobierno de la que tiene sobre el conjunto de nuestro país: "Creemos en la gente en España, en el pueblo, no les vemos alineados con la agenda de Sánchez y de ese partido de extrema izquierda…" –aquí ha pausado durante unos segundos mientras trababa de recordar el nombre– ¡Podemos!".

Para terminar se ha mostrado esperanzado con que las relaciones entre España e Israel mejoren: "No creo que pueda ser peor que con Sánchez y creo que en el futuro cercano será mucho mejor".

La conexión entre inmigración y antisemitismo

Aunque para él han sido las palabras más duras, Pedro Sánchez no ha sido el único líder europeo al que ha criticado Chikli, que también ha señalado a aquellos países "que reconocieron el inexistente Estado palestino en mitad de una guerra" y le dieron "un gran premio a Hamás". Además, según el israelí en estos países "se pueden ver algunos de los peores incidentes antisemitas" ya que, en su opinión, "hay una correlación directa entre los gobiernos débiles progresistas y el crecimiento del antisemitismo".

Por el contrario, ha elogiado a países como "Polonia, Hungría o la República Checa" por sus "políticas de inmigración y seguridad" de los que ha dicho que "son un ejemplo". En este sentido, ha establecido también una conexión todavía más clara entre las políticas de inmigración y el antisemitismo, puntualizando que "no estoy en contra de la inmigración" y que es "consciente de que muchos judíos han salvados sus vidas emigrando", pero en su opinión lo que no es admisible es "la inmigración islamista descontrolada" y ha puesto ejemplos de lo que considera sus resultados: "Holanda y Gran Bretaña son una pesadilla para los judíos", ha dicho, aunque todavía ha citado un caso peor: "Bélgica está perdida: le he pedido a los judíos de allí que se vayan".

Chikli ha dicho que esta relación "no es una opinión, es un dato objetivo", que demuestra, entre otros, hechos que en atentados recientes, por ejemplo el de Sídney del pasado mes de diciembre, los terroristas eran inmigrantes.

Alrededor de este tema, también ha querido puntualizar que esto explica el crecimiento en una Europa "que está débil", de partidos de la nueva derecha, para los que ha dicho que "no basta estar en contra de la inmigración", sino que hay que comprometerse con la seguridad y los derechos de las comunidades judías, "como ha hecho Marine Le Pen aquí mismo, en Israel", ha dicho, citando a la francesa como un ejemplo de líderes políticos que cambian sus partidos para alejarlos de esas ideas antisemitas.

Sobre la guerra en Irán y el final del régimen

Como no podía ser de otra manera Amichai Chikli ha hecho referencia también a la guerra en Irán, explicando que Israel no está sorprendido por las declaraciones de Trump y sus idas y venidas alrededor de los problemas por el cierre del estrecho de Ormuz, asegurando que él no ve lógico permitir este cierre, pero que el presidente americano "tiene una visibilidad más amplia sobre todo que yo y a lo mejor hay razones que a mí se me escapan".

Además, ha dicho que, mientras tanto, Israel sigue llevando adelante sus planes militares en Irán, que pasan por eliminar los misiles de los ayatolas, lo que quede de su programa nuclear y "crear las condiciones" para que el pueblo iraní pueda levantarse contra sus opresores.

Un levantamiento que, no obstante, podría tardar en llegar: "La fase militar puede prolongarse unas semanas, pero el cambio de régimen podría llegar mucho más tarde, en meses o incluso en un año". No obstante, ha insistido que "el régimen tiene que acabarse no sólo por la seguridad de Israel, sino también por la gente de Irán, por su libertad".