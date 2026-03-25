La sorprendente cobertura de Al Jazeera de la guerra de Irán, más cerca de EEUU e Israel que los medios occidentales

En contraposición a la cobertura que realizó Al Jazeera —principal canal de noticias del mundo árabe y el norte de África, uno de los más importantes del mundo y con una audiencia potencial superior a los 270 millones de hogares— de la guerra de los 12 días de junio de 2025, en la actual guerra de Irán, que se inició el 28 de febrero de 2026, se ha producido un giro que contrasta radicalmente con la cobertura que una gran parte de los medios occidentales está haciendo de este conflicto, en general muy influido por la opinión previa, muy negativa, que tienen de Donald Trump y Benjamin Netanyahu. Un giro, el de Al Jazeera, que viene en gran parte determinado por la escalada directa del conflicto en suelo catarí y en los países del Golfo Pérsico. Pero que quizás obedece a otros motivos que podrían explicar un posicionamiento estratégico de reconfiguración futura de Oriente Medio que tiene más que ver con la estabilidad futura de la región.

Una consideración previa a tener en cuenta es que, a diferencia de los medios occidentales, Al Jazeera mantiene, lógicamente, una cobertura mucho más completa que los medios occidentales a través de sus Live Blogs, que actualizan minuto a minuto durante las 24 horas del día los ataques con misiles y drones iraníes. Para ello utiliza también una extensa red de corresponsales en Teherán, Bagdad, Beirut y las capitales del Golfo, por lo que informa mucho antes que las agencias occidentales de las explosiones y los movimientos militares que se producen.

Además, han luchado activamente contra la desinformación y los apagones de información impuestos por Teherán, mediante la verificación de imágenes de vídeos manipulados y la utilización de imágenes satelitales para confirmar daños en instalaciones tanto nucleares como eléctricas iraníes, a las que es difícil el acceso de los periodistas.

Por todo lo anterior, resulta más interesante el que en estos momentos Al Jazeera parece estar "más alineada" con la coalición EEUU-Israel, no sólo en comparación a la guerra de los 12 días de junio de 2025, sino con la mayoría de los medios occidentales cuyas informaciones, además de derrotistas y muy críticas con el papel jugado por Donald Trump, traslucen cierto deseo de una posible derrota occidental o, cuando menos, que se produzca un empate, es decir: que los ayatolas, que llevan décadas masacrando a su pueblo, no acaben siendo borrados del mapa e Irán no pueda iniciar un verdadero cambio de régimen hacia la democracia.

El punto de inflexión en la información de la cadena fueron los ataques a Qatar y el ataque directo a otras infraestructuras del Golfo Pérsico. A principios de marzo hubo intentos de ataque iraníes contra el aeropuerto de Doha y puertos en Dubái (Jebel Ali). Estos ataques directos han forzado a Al Jazeera a abandonar su papel neutral y a adoptar un tono mucho más duro contra Teherán. Ya no se ve a Irán como un "actor regional complejo" con el que hay que lidiar, sino como una amenaza inmediata a la seguridad nacional de Qatar.

Si en 2025 el canal aún podía permitirse una postura de "equilibrio crítico", hoy existen motivos estratégicos de peso para dejar esa postura, motivos básicamente de supervivencia económica. El pasado 19 de marzo, los ayatolas alcanzaron la ciudad industrial de Ras Laffan, el centro neurálgico del gas natural licuado (GNL) de Qatar, dejando fuera de servicio cerca del 25% de la capacidad de exportación de Qatar para 2026. Qatar necesita el paraguas militar estadounidense más que nunca para proteger sus pozos de gas.

Análisis y opinión

Pero quizás lo más interesante de lo que está ocurriendo en estos momentos, algo impensable hace apenas unos meses, es el cambio que se ha producido en la sección de Opinión y Análisis de la web de Al Jazeera, donde se publican artículos muy positivos con la estrategia militar de EEUU e Israel, validando directamente su actuación de cara a la estabilidad de la región.

Como ejemplo, el pasado 16 de marzo se publicó un análisis titulado "La estrategia de EEUU-Israel contra Irán está funcionando. He aquí por qué", en el que argumentan que la degradación de las capacidades de misiles iraníes es necesaria para la estabilidad de la región. El autor, Muhanad Seloom, se permite, incluso, criticar la narrativa dominante en Occidente sobre que EEUU e Israel se han metido en una guerra sin un plan, y señala que esta narrativa es equivocada "no porque los costes de la guerra sean imaginarios, sino porque los críticos están midiendo lo incorrecto. Están catalogando el coste de la campaña mientras ignoran el balance estratégico".

Por otra parte, la fragmentación y el desmoronamiento de los proxies de Irán, como Hezbolá o las milicias iraquíes, tras los ataques quirúrgicos de la coalición, se tratan ahora desde la cadena catarí con un tono mucho más pragmático y neutro, sugiriendo no sólo que Irán está colapsando sino que eso podría ser beneficioso para el Golfo Pérsico. Describen esta situación como el "espasmo final de una arquitectura de poder" que ya no protege a la región, sino que la pone en peligro.

Lo mismo ocurre con la propia figura de Donald Trump, que en junio de 2025 era duramente criticado por la cadena de Qatar, mientras ahora es vista como el "garante necesario" para que el comercio del gas y el petróleo no se detenga del todo. El peso informativo de la cadena mantiene la necesidad de un cese al fuego, pero —y esto es lo importante— bajo las condiciones de la coalición de EEUU-Israel, para evitar que Irán incendie toda la región. La cadena refleja claramente el miedo de las monarquías del Golfo a que un Irán desesperado destruya la prosperidad económica de la región.

Conclusión

Puede decirse que Al Jazeera, una vez más, vuelve a ser el "contrapeso" de la narrativa occidental, pero justo por los motivos opuestos a lo que podríamos pensar, y es porque en la guerra de Irán la narrativa occidental es mayoritariamente antioccidental.

Para Qatar, la prioridad en estos momentos ya no es la solidaridad islámica o regional con Irán, sino asegurar que la guerra termine rápido con una victoria de la coalición que permita volver a vender gas y petróleo sin miedo a los misiles de Teherán y asegurar la prosperidad a largo plazo de la región. Y eso es lo que refleja la cobertura mediática de la cadena que cuenta, además, con una cobertura privilegiada en la región.