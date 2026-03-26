El Gobierno de Israel ha anunciado este jueves la muerte del comandante de la Armada de la Guardia Revolucionaria, Alireza Tangsiri, al que acusa de ser el máximo responsable de las medidas militares que mantienen bloqueado el tránsito naval en el estrecho de Ormuz , hasta el momento la única acción exitosa del régimen de los ayatolás en esta guerra.

"Hoy, las Fuerzas de Defensa de Israel ( FDI ) han eliminado al comandante de la Armada de la Guardia Revolucionaria en una operación precisa y mortal", ha dicho el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, que ha agregado que en el ataque han muerto además "varios oficiales" del organismo, sin precisar sus identidades.

"Directamente responsable" del cierre de Ormuz

Katz ha resaltado que Tangsiri "era directamente responsable de los actos terroristas de bombardeo y bloqueo del estrecho de Ormuz ", y ha advertido que esta eliminación "es un mensaje claro a todos los altos cargos de la organización terrorista iraní", entre ellos los de la Guardia Revolucionaria , "que actualmente controla Irán ", a los que ha lanzado una amenaza directa: "Las FDI seguirán eliminándolos uno a uno".

El ministro israelí ha querido señalar que la muerte de Tangsiri supone "una noticia importante" para Estados Unidos , si bien también puede serlo para todos los países del mundo que, como España, se ven afectados por la subida de precios derivada de los problemas para el mercado de hidrocarburos. Así, también ha presentado la operación como "una muestra de la ayuda de las FDI a la hora de abrir el estrecho de Ormuz". Finalmente, ha recordado que el Ejército israelí sigue "operando en Irán con todo nuestro poderío para lograr los objetivos de la guerra".

El último, por ahora, de una larga lista

La muerte de Alireza Tangsiri, nacido en 1964 y comandante de la Armada de la Guardia Revolucionaria desde 2018, no ha sido por ahora confirmada por las autoridades de Irán, aunque en otras ocasiones similares al régimen no le ha quedado más remedio que reconocer las muertes más adelante.

Tangsiri estaba bajo sanciones de Estados Unidos desde junio de 2019, cuando fue designado por Washington como "un terrorista". Hace sólo unas semanas la propia Unión Europea ha calificado a la Guardia Revolucionaria –un ejército paralelo de fanáticos creado por el propio Jomeini– como una organización terrorista.

La eliminación de Tangsiri es la última de una larga lista de personajes de la dictadura de los ayatolás que ya han sido eliminados en bombardeos de precisión, en la que figuran el propio líder supremo, Alí Jamenei; el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani; y los ministros de Defensa e Inteligencia, Aziz Nasirzadé e Esmaeil Jatib, respectivamente, así como altos cargos de las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad.

Además, las autoridades de Irán han confirmado en su último balance más de 1.500 muertos por la ofensiva de Israel y Estados Unidos, si bien la organización no gubernamental Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, ha elevado la cifra a más de 3.000 fallecidos.