Qeshm: de isla vacacional en Ormuz a centro estratégico de misiles de la Guardia Revolucionaria

La guerra de Irán ha puesto en la actualidad diaria de los medios el estrecho de Ormuz, por su importancia estratégica y económica especialmente en el suministro energético mundial. Ormuz y su estrangulamiento es casi la única baza que tienen los ayatolas para intentar no perder una guerra que, a tenor de lo sucedido desde el 28 de febrero, tienen perdida. Pero el chantaje económico mundial que supone el control del estrecho y los ataques a los países del Golfo Pérsico son un arma poderosa que les permiten mantener el pulso a Occidente y resistir los ataques diarios de la coalición de EEUU e Israel.

Si el estrecho de Ormuz es un punto clave, en el mismo está la isla de Qeshm, la isla más grande del Golfo Pérsico, literalmente el corazón estratégico del ya de por sí estratégico estrecho. Aunque la isla tiene una población civil de aproximadamente 150.000 habitantes y zonas turísticas, los analistas la describen como una "fortaleza insumergible", pieza central de la estrategia defensiva de la Guardia Revolucionaria.

El valor económico, cultural y ecológico de la isla

Situada frente a la costa de Irán, mide unos 100 kilómetros de largo y tiene una superficie de 1.500 km². Es decir, es más grande que alguno de los países de la región. Por su forma alargada y su posición defensiva, a menudo se la denomina la "ballena del Golfo". Otros destacan su forma de portaaviones natural.

Además, su ubicación tiene una importancia vital porque es la puerta de entrada al estrecho de Ormuz, y su cercanía a las rutas marítimas internacionales permite que Irán controle todo el tráfico naval en la zona, tanto comercial como militar.

El potencial de la isla es enorme: funciona como una Zona Franca y es un motor económico para Irán. Debido a la profundidad de sus aguas, Qeshm es usado como hub logístico donde atracan grandes buques de carga que luego distribuyen mercancías hacia Asia Central y el Cáucaso. Además, la isla posee grandes reservas de gas natural y campos petrolíferos, y una creciente industria de refino y petroquímica.

Por si esto fuera poco, a diferencia de otras zonas industriales del Golfo, Qeshm destaca por su importancia ecológica y turística, pues esconde un auténtico tesoro ambiental. Es el primer Geoparque de la Red Global de la Unesco en Oriente Medio, y alberga formaciones geológicas únicas, como el Cañón de Chahkooh y la Cueva de Sal de Namakdan, una de las más largas del mundo. Además, es un destino clave para el ecoturismo gracias a sus bosques de manglares, un ecosistema crítico para aves migratorias y tortugas marinas.

La isla mantiene una identidad cultural muy marcada, conocida como cultura Bandari, y sus astilleros tradicionales todavía fabrican los Lenj —barcos de madera artesanales— técnica de construcción naval reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial por la Unesco.

"Una ciudad subterránea de misiles"

¿Y cómo una isla vacacional y turística, con ese enorme valor cultural, económico y ecológico, puede ser clave en el devenir de la guerra de Irán?

Aparte de por su ubicación como puerta de entrada al estrecho de Ormuz, la isla de Qeshm se ha convertido en un centro estratégico de misiles de la Guardia Revolucionaria de Irán y pieza central de su plan de defensa en la guerra que libra contra EEUU e Israel. Como la describe The Times of India, la isla es "una ciudad subterránea de misiles".

Bajo sus formaciones geológicas y cuevas de sal, la Guardia Revolucionaria ha construido una vasta red de túneles y búnkeres, silos ocultos donde guardan misiles balísticos y de crucero antibuque que pueden alcanzar en segundos a cualquier embarcación que cruce el estrecho de Ormuz. Su ubicación bajo tierra protege estas instalaciones de cualquier ataque aéreo, lo que posibilitaría que Irán mantuviese la capacidad de cerrar el estrecho incluso bajo fuego aéreo.

Además, la isla es sede de la 112.ª Brigada Naval de Combate de la Marina de la Guardia Revolucionaria, que incluye lanchas rápidas de ataque equipadas con lanzacohetes y torpedos, perfectos para hostigar a buques mucho más grandes como destructores o petroleros, y más recientemente catamaranes de misiles de nueva generación y bases de drones suicidas Shahed que operan desde hangares discretos en la isla. Como señalaba este miércoles, Tim Marshall en una entrevista en El Mundo, en Qeshm "hay formaciones rocosas con cuevas de sal bajo tierra, en la superficie y también bajo el mar, donde Irán esconde cientos de embarcaciones rápidas armadas con ametralladoras y misiles. Algunas incluso podrían estar preparadas con bombas para misiones suicidas. Ese es el primer gran problema para cualquier operación naval" que pretenda llevar a cabo la coalición en el estrecho de Ormuz. "Además, Qeshm está llena de la Guardia Revolucionaria. Puede ser una auténtica pesadilla. Antes de pretender escoltar a cualquier barco en la zona tienes que lidiar con esa isla", añade el experto en geopolítica.