Los hutíes se suman a la guerra de Irán con el lanzamiento de su primer misil contra Israel

Los terroristas hutíes de Yemen ha anunciado este sábado su entrada directa en el conflicto en apoyo de Irán con el lanzamiento de su primer misil contra territorio israelí desde el inicio de la escalada hace aproximadamente un mes. El ataque forma parte de una operación coordinada con los llamados "frentes de resistencia" en la región, incluyendo Líbano, Irak y Palestina.

Las fuerzas hutíes han asegurado que el bombardeo, efectuado con misiles balísticos, iba dirigido contra "objetivos militares sensibles" en el sur de Israel. Por su parte, el Ejército israelí ha confirmado la intercepción de al menos un proyectil tras activarse las alarmas antiaéreas en la ciudad de Beersheba, sin que por el momento se hayan reportado daños significativos.

En su comunicado, los insurgentes yemeníes enmarcan esta acción dentro de una estrategia más amplia de apoyo a Teherán y a sus aliados en la región, en paralelo a las operaciones de Hezbolá en Líbano y otras milicias afines. Los hutíes controlan desde hace años amplias zonas de Yemen, incluida la capital, Saná, y disponen de capacidades militares (misiles y drones de largo alcance) que les permiten alcanzar territorio israelí.

La entrada de los hutíes añade un nuevo frente a la creciente tensión regional, con el mar Rojo como posible escenario de futuras operaciones. El grupo ha advertido de que continuará sus ataques "hasta que cesen las agresiones" y se cumplan sus objetivos, lo que eleva el riesgo de una escalada aún mayor en Oriente Próximo.

12 militares estadounidenses heridos

Mientras, al menos 12 militares estadounidenses han resultado heridos este viernes tras un ataque iraní contra una base aérea en Arabia Saudí. Asimismo, el suceso ha causado daños en las aeronaves militares de Estados Unidos que descansan en el enclave militar, en un nuevo episodio de la escalada del conflicto en Oriente Medio.

El ataque ha impactado una instalación utilizada por fuerzas estadounidenses en territorio saudí, donde varias aeronaves han sufrido daños materiales, según reportes difundidos por el diario estadounidense. Las autoridades, citadas bajo anonimato, no han detallado la gravedad de las heridas, pero confirmaron que no se registraron víctimas mortales.