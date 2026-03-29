Irán responde a EEUU que sus militares serán "pasto de los tiburones"

La tiranía iraní ha respondido a las posibles incursiones terrestres que estaría preparando el Pentágono, según fuentes del Gobierno citadas por el Washington Post. Cuando se cumplen tres semanas del comienzo de la ofensiva, el portavoz de las Fuerzas Armadas de Irán, Ebrahim Zolfaqari, ha asegurado este domingo que están "esperando" una operación terrestre de Estados Unidos para acabar con los militares estadounidenses.

"Los comandantes y militares estadounidenses serán pasto de los tiburones del golfo Pérsico", ha advertido Zolfaqari en un discurso retransmitido por la televisión pública iraní, IRIB.

"Ante las amenazas de Trump de operaciones terrestres y ocupación de cualquier parte del territorio de Irán, obviamente una quimera, los guerreros del Islam llevan esperando mucho tiempo algo así para demostrar que la agresión y la ocupación solo traerá capturas humillantes, mutilaciones y desaparición del agresor", ha añadido.

Zolfaqari ha argumentado que "el presidente de Estados Unidos ha demostrado que solo entiende el lenguaje de la fuerza" y ha emplazado al mandatario estadounidense a "estudiar la historia de Irán". "Estamos contando los minutos para aniquilar vuestro ejército", ha remachado.

Mientras, el presidente del Parlamento de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, se ha declarado convencido de que los mensajes de acercamiento que ha dejado entrever Estados Unidos durante esta semana no son sino una tapadera para ocultar los preparativos de una invasión por tierra y ha subrayado que el Ejército iraní está preparado para esta operación.

"El enemigo envía abiertamente mensajes de negociación y diálogo, pero secretamente planea un ataque terrestre. Ignora que nuestros hombres esperan la llegada de soldados estadounidenses para atacarlos y castigar para siempre a sus aliados regionales", ha manifestado Qalibaf.

El dirigente del régimen ha dicho que el conflicto atraviesa ahora mismo "su momento más delicado" porque Trump ha declarado que la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz, bajo dominio total de Irán, se ha convertido en su "prioridad operativa" dado el panorama económico que se le avecina, con un mercado energético "fuera de control" y una "inflación alimentaria inminente".

"Trump ha sido acusado de librar una guerra sin sentido en el mundo y no tiene respuesta para la opinión pública. La maldad de iniciar una guerra se ha vuelto contra quien la inició", ha añadido el presidente del Parlamento iraní.