Israel prohíbe el acceso del cardenal Pizzaballa al Santo Sepulcro en Domingo de Ramos

La Diócesis de Jerusalén ha denunciado que la Policía israelí ha impedido la entrada del jefe de la Iglesia Católica en la Ciudad Santa, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, a la tradicional celebración de la misa del Domingo de Ramos. El incidente, que tuvo lugar cuando la comitiva se dirigía a la iglesia del Santo Sepulcro, ha sido calificado por las autoridades eclesiásticas como una acción de la que no hay precedentes desde hace siglos.

En un duro comunicado, el Patriarcado Latino de Jerusalén ha lamentado que las autoridades interceptaran a la delegación privada, en la que también participaba el custodio de Tierra Santa, el reverendo Francesco Ielpo. La institución ha condenado lo que considera un grave precedente que ignora la sensibilidad de los cristianos durante la Semana Santa, calificando el veto como una medida manifiestamente irrazonable y desproporcionada que vulnera la libertad religiosa.

Frente a estas acusaciones, la Policía de Israel ha defendido que su actuación se basó exclusivamente en estrictos motivos de seguridad. Las autoridades esgrimen que la decisión responde a las directrices del Comando del Frente Interno del Ejército en el marco del actual conflicto bélico. Además, aseguran haber informado previamente al Patriarcado durante la jornada del sábado de que la visita no podría llevarse a cabo bajo las circunstancias actuales.

Las fuerzas de seguridad explican que la Ciudad Vieja de Jerusalén constituye un entorno complejo que dificulta enormemente el despliegue de vehículos de emergencia de gran tamaño. Por ello, se ha restringido el acceso a lugares de culto masivos que carecen de espacios protegidos adecuados, argumentando que el objetivo supremo en este momento de tensión es proteger la vida humana ante posibles ataques.

Diferentes respuestas políticas

El incidente ha provocado una inmediata reacción internacional, encabezada por la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni. La jefa del Gobierno italiano ha trasladado su condena sin paliativos, aseverando que la prohibición constituye una ofensa no solo para los católicos, sino para cualquier defensor de la libertad religiosa. En consecuencia, Roma ha presentado una protesta formal ante el Gobierno de Israel.

En esta línea diplomática, el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, ha calificado la situación de inaceptable y ha dado instrucciones a su embajador en Tel Aviv para exigir aclaraciones de forma perentoria. A esta ola de repulsa también se ha sumado el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien ha ofrecido su pleno apoyo al patriarca y ha exigido garantías para la libertad de culto de todas las confesiones.

Voglio esprimere la mia più sentita solidarietà al Patriarca di Gerusalemme, cardinale Pierbattista Pizzaballa, capo della Chiesa Cattolica in Terra Santa, e al Custode di Terra Santa, padre Francesco Ielpo,

È inaccettabile aver loro impedito di entrare nella Chiesa del Santo… — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) March 29, 2026

Por su parte, Jordania, país que ejerce como garante histórico de la Explanada de las Mezquitas, ha rechazado el bloqueo en los términos más enérgicos. Amán considera que se trata de una flagrante violación del derecho internacional y del statu quo vigente en Jerusalén, haciendo un llamamiento a la comunidad internacional para que presione a Israel con el fin de preservar el libre acceso a los santos lugares.