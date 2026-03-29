Pakistán acogerá "en los próximos días" negociaciones de paz entre EEUU e Irán

El Gobierno de Pakistán ha anunciado que acogerá contactos diplomáticos entre Estados Unidos e Irán "en los próximos días", con el objetivo de alcanzar un acuerdo integral y duradero que ponga fin al reciente conflicto bélico.

La crisis en la región se intensificó el pasado 28 de febrero tras los bombardeos llevados a cabo por Estados Unidos e Israel, a los que el régimen de Teherán respondió con el lanzamiento masivo de misiles y drones, además de ordenar el bloqueo del estratégico estrecho de Ormuz, vital para el tránsito internacional de petróleo.

El viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores paquistaní, Ishaq Dar, ha sido el encargado de hacer pública la propuesta. A través de una declaración oficial, Dar ha subrayado que su país se siente "honrado de acoger y facilitar" estas conversaciones.

Asimismo, el alto cargo ha expresado su satisfacción por la confianza depositada en su nación: "Pakistán está muy contento de que tanto Irán como Estados Unidos hayan expresado su confianza en Pakistán para facilitar conversaciones". En la misma línea, ha querido poner en valor especialmente el "compromiso activo" mostrado por la Administración norteamericana para tratar de encauzar la situación.

Apoyo de otras partes del mundo

Esta mediación no surge en el vacío, sino que cuenta con un fuerte respaldo de la comunidad internacional. El ministro paquistaní ha desvelado que ha mantenido una conversación telefónica con su homólogo de China, Wang Yi, quien le ha transmitido que Pekín "apoya totalmente la iniciativa de Pakistán". De forma paralela, el secretario general de la ONU, António Guterres, también ha dado su visto bueno a lo que califican como una necesaria iniciativa de paz, sumándose al apoyo brindado por otros responsables diplomáticos a nivel global.

El anuncio de estas negociaciones se produce poco después de la celebración de una cumbre de alto nivel en Islamabad, que ha congregado a los ministros de Asuntos Exteriores de Arabia Saudí, Turquía y Egipto. Durante la cita, los diplomáticos han mantenido conversaciones profundas sobre el panorama regional. Para operativizar estos esfuerzos, Dar ha adelantado la creación de un comité técnico integrado por cuatro altos cargos de cada Ministerio de Asuntos Exteriores con el fin de perfilar fórmulas de entendimiento mutuo.

🔊PR No.8️⃣2️⃣/2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ Statement by the Deputy Prime Minister /Foreign Minister Senator Mohammad Ishaq Dar at the Conclusion of 2nd Meeting of Four Foreign Ministers 🔗⬇️ pic.twitter.com/JpUbUdhzLb — Ministry of Foreign Affairs - Pakistan (@ForeignOfficePk) March 29, 2026

Los participantes en este encuentro regional han coincidido en lamentar el "impacto devastador" que las hostilidades están teniendo sobre la población de Oriente Medio. "Hemos acordado que esta guerra no favorece a nadie y que solo lleva a la muerte y la destrucción", ha enfatizado el titular de Exteriores paquistaní. En este contexto, ha hecho un llamamiento a la unidad de los países de mayoría musulmana como un elemento de importancia capital para contener el riesgo de una escalada militar descontrolada.

Finalmente, los diferentes ministros han abogado por la diplomacia como el único camino verdaderamente viable para evitar que el choque degenere en una conflagración a mayor escala. Para ello, han exigido que se respete la Carta de las Naciones Unidas, haciendo especial hincapié en la soberanía y la integridad territorial de los Estados.