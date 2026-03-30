Este domingo, la policía de Israel impidió el paso al cardenal y patriarca latino de Jerusalén, Pierbattista Pizzaballa, y a su comitiva el acceso al Santo Sepulcro para dar la misa del Domingo de Ramos. El año pasado el cardenal italiano era uno de los nombres que sonaba para suceder al papa Francisco en el trono de San Pedro y entre una de sus acciones más importantes se encuentra el momento en el que se ofreció como rehén a los terroristas de Hamás para liberar a niños secuestrados.

Pizzaballa nació en 1965 en Bérgamo, Italia. Desde joven mostró una inclinación por la vida religiosa. Ingresó a la orden de los franciscanos en 1984 en Ferrara y fue ordenado sacerdote en Bolonia en 1990. Ese mismo año se trasladó a Jerusalén, donde completó su formación teológica con una especialización en Teología Bíblica. Estudió hebreo y tradujo textos litúrgicos para las comunidades católicas en Israel.

Pizzaballa lleva más de tres décadas en Oriente Próximo. Fue nombrado custodio de Tierra Santa en 2004 y renovado hasta 2016. Ese año fue designado administrador apostólico del Patriarcado Latino de Jerusalén, y más tarde confirmado como patriarca. Fue ordenado obispo en su ciudad natal en 2016. En 2020 fue nombrado patriarca latino de Jerusalén y en septiembre de 2023 el papa Francisco lo hizo cardenal.

Hamás y Netanyahu

El cardenal ha promovido el diálogo entre religiones, y su trayectoria lo convierte en un referente en el conflicto entre Israel y Palestina. Tras el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023, se ofreció como rehén a cambio de niños israelíes secuestrados en Gaza. Bajo el habitual lenguaje equidistante de la diplomacia vaticana —"la violencia de ambos lados"—, Pizzaballa ha apuntado en ocasiones con especial dureza a Israel por lo que considera una respuesta de ataque desproporcionada en Gaza. Sus críticas se han alineado con las del Vaticano, lo que ha provocado malestar en el Gobierno de Benjamín Netanyahu.

Como patriarca, su jurisdicción abarca Israel, los Territorios Palestinos, Jordania y Chipre. Es miembro del Dicasterio para las Iglesias Orientales y del Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos. Se le reconoce por su carácter austero, coherencia, y compromiso con los cristianos en zonas de conflicto. En diciembre de 2024, presidió una misa en Gaza, declarando que "no les abandonaremos jamás".

Ideología

Pizzaballa es considerado un conservador pastoral. Es doctrinalmente ortodoxo, apegado a la tradición litúrgica y crítico del relativismo religioso, como demuestra su frase: "No es cierto que todos seamos iguales ni que todas las religiones sean iguales". Sin embargo, mantiene un enfoque pastoral y abierto al diálogo, en línea con el estilo del papa Francisco. Promueve la paz y la convivencia sin diluir la especificidad de la fe cristiana.

Pizzaballa mantiene su esperanza en la paz, reconociendo las dificultades actuales y reafirmando su compromiso con la reconstrucción de las comunidades cristianas castigadas por la guerra como es el ejemplo de Gaza.