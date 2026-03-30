Tensión diplomática: Albares convoca a la encargada de negocios de Israel tras impedir la misa en el Santo Sepulcro

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha convocado de urgencia este lunes a la encargada de negocios de la embajada de Israel en España, Dana Erlich, para trasladar una protesta formal del Ejecutivo español por el incidente ocurrido durante la celebración del Domingo de Ramos en la basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén.

En declaraciones a la emisora catalana RAC1, el ministro ha criticado duramente que la Policía de Israel impidiera ayer al patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, oficiar la misa del Domingo de Ramos. Una medida que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, justificó por estrictos motivos de seguridad en la zona. Una restricción que fue calificada por las autoridades eclesiásticas como un hecho sin precedentes en siglos de historia y un ataque directo al "statu quo" de los Santos Lugares. En su perfil de X, Netanyahu decía haber dado "instrucciones a las autoridades competentes para que se le conceda al cardenal Pizzaballa acceso pleno e inmediato" al templo, después de haber justificado la actuación policial por motivos de seguridad.

I have instructed the relevant authorities that Cardinal Pierbattista Pizzaballa, the Latin Patriarch, be granted full and immediate access to the Church of the Holy Sepulchre in Jerusalem. Over the past several days, Iran has repeatedly targeted the holy sites of all three… — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) March 29, 2026



"Hemos convocado a la encargada de negocios de Israel, esta mañana, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, para trasladarle nuestra protesta, para indicarle que esto no puede volverse a repetir, que el culto católico debe poder celebrarse con normalidad", ha asegurado.

Según la visión del jefe de la diplomacia española, se trata de una "medida muy preocupante" que no se justifica "en absoluto" por supuestos motivos de seguridad y que resulta "inaceptable". Para Albares se trata de una situación que "viene de antes, ya que tampoco se ha permitido a otros cultos, al culto musulmán, por ejemplo, acceder a los Santos Lugares. Viene habiendo una serie de obstáculos para distintos credos, incluido el cristiano y el católico", ha denunciado.

Una llamada a consultas que llega después de una exitosa reunión entre la Policía de Israel y el cardenal Pierbattista Pizzaballa, donde se ha establecido un marco de acuerdo mutuo para las próximas ceremonias de la Semana Santa, que finalmente se celebrarán de forma simbólica y limitada, con el fin de que se pueda cumplir la seguridad de las personas y la libertad de culto.

José Manuel Albares, al igual que el resto de miembros del Gobierno, tampoco es de los que suele felicitar a los católicos en fechas tan señaladas como la Navidad o la Pascua de Resurrección. Es curioso que el Gobierno se dedique a criticar la libertad religiosa, cuando es precisamente el Ejecutivo de PSOE y SUMAR quienes critican la libertad religiosa.

Esta defensa de la libertad religiosa invocada por Pedro Sánchez para los cristianos que viven en Tierra Santa contrasta con la actividad que su propio Ejecutivo lleva a cabo en España. Donde, según un reciente informe, PSOE y Sumar son responsable del 26% de los ataques a la libertad religiosa, tal y como se desprende del Informe de Ataques a la Libertad Religiosa en España 2024, elaborado por el Observatorio para la Libertad Religiosa (OLRC).

El presidente Pedro Sánchez, fue de los primeros en criticar la decisión de Israel utilizando sus redes sociales para censurar lo que calificó como "un ataque injustificado contra la libertad religiosa". Unas palabras que tuvieron una rápida respuesta por parte de Gideon Saar, ministro de Exteriores israelí, quien no dudó en reprochó a Sánchez que "nunca pierde la oportunidad de incitar al odio contra Israel".

