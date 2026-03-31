Irán cambia de estrategia para alterar los mercados: ataca las mayores fábricas de aluminio del mundo

La escalada en Oriente Medio va en aumento semana a semana. A pesar de las palabras de Donald Trump asegurando que el fin de la guerra está cerca, Irán demuestra no solo con palabras también con hechos que esa afirmación está muy lejos de hacerse realidad.

El impacto de la guerra se deja notar en el resto del mundo. Hasta ahora se notaba sobre todo en la parcela energética. El estrecho de Ormuz bloqueado provoca el aislamiento de una quinta parte del gas y petróleo del planeta. Además materiales como el níquel, los fertilizantes o el cobre necesitan de productos que pasan por el estrecho. Ahora, por primera vez, el país persa ha atacado buscando alterar los mercados de otra materia prima clave, el aluminio. Y es que Irán ha reivindicado un ataque con misiles y drones contra las dos mayores fábricas de aluminio del mundo, Emirates Global Aluminium (EMAL) y Aluminium Bahrain (ALBA).

Una respuesta muy contundente atribuida al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) a los ataques estadounidenses e israelíes contra su infraestructura.

Las consecuencias en el mercado han sido instantáneas, incrementándose el precio de la materia prima en un 6% tras conocerse los ataques a estas instalaciones, ubicadas en Emiratos Árabes Unidos y Bahréin.

Tanto la fundición emiratí, como la bahreiní, son estratégicas para la producción de este metal en el Golfo Pérsico. Ambas figuran entre las mayores productoras del mundo, y cuentan con una capacidad global de producción superior al millón de toneladas de metal colado, especialmente la segunda, cuyo volumen alcanza los 1,6 millones.

El precio de la tonelada de aluminio llegó a situarse en un precio superior a los 3.000 euros (3.453 para ser exactos), alcanzando su nivel más alto en los últimos cuatro años.