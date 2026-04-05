"¡Lo tenemos!" ha empezado entusiasmado el presidente estadounidense el mensaje en el que anunciaba que "durante las últimas horas, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han llevado a cabo una de las operaciones de búsqueda y rescate más audaces de la historia del país" para el piloto que había desaparecido en territorio iraní después de que su caza F15 hubiese sido derribado en el sur del país.

"Me complace enormemente informarles de que ahora está sano y salvo", ha anunciado Donald Trump, que ha explicado que "se encontraba tras las líneas enemigas, en las peligrosas montañas de Irán, siendo perseguido por nuestros enemigos, que se acercaban cada vez más con el paso de las horas".

Sin embargo, según asegura el presidente, el piloto "nunca estuvo realmente solo, porque su comandante en jefe, el secretario de Guerra, el presidente del Estado Mayor Conjunto y sus compañeros combatientes estuvieron monitorizando su ubicación las 24 horas del día y planificando diligentemente su rescate".

Dos rescates

Trump ha anunciado también que el militar americano ha sido herido: "Siguiendo mis instrucciones, el Ejército de Estados Unidos envió decenas de aeronaves, armadas con las armas más letales del mundo, para recuperarlo. Sufrió heridas, pero estará perfectamente".

Además, también ha desvelado que había un segundo piloto en territorio iraní: "Esta milagrosa operación de búsqueda y rescate –ha dicho– se suma al exitoso rescate de otro valiente piloto ayer, que no confirmamos en su momento para no poner en peligro esta segunda operación". Según asegura el inquilino de la Casa Blanca, "es la primera vez en la memoria militar que dos pilotos estadounidenses son rescatados, por separado, en lo profundo de territorio enemigo". "¡Nunca abandonaremos a un combatiente estadounidense!", ha exclamado.

El presidente también ha asegurado que el hecho de que se hayan llevado a cabo las dos operaciones al mismo tiempo y "sin un solo estadounidense muerto, ni siquiera herido, demuestra una vez más que hemos alcanzado un dominio y una superioridad aérea abrumadores sobre los cielos de Irán".

Finalmente, Trump ha concluido su mensaje asegurando que "es un momento del que todos los estadounidenses, republicanos, demócratas y todos los demás, deberían sentirse orgullosos y unidos" y que "realmente tenemos el mejor, más profesional y más letal Ejército de la historia del mundo".

El primer blanco de Irán

El caza estadounidense F‑15 Strike Eagle fue derribado este viernes en el sur de Irán, en lo que sería el primer blanco confirmado llevado a cabo por las defensa aéreas iraníes, después de que todos los aviones perdidos hasta el momento por Estados Unidos lo hayan sido por fuego amigo.

El derribo fue sido confirmado por medios de Estados Unidos, mientras que medios iraníes publican imágenes de los restos del caza. Irán también anunció un segundo avión derribado, extremo que Estados Unidos no había confirmado hasta este momento.

A través del mensaje de Trump la administración americana sí confirma que había un segundo piloto en suelo iraní, pero no ha explicado si se trata de el segundo blanco del que presumía Irán o si la caída se debe a algún accidente o problema.

Irán lo niega todo

Sin embargo, Irán ha afirmado que frustró un intento de Estados Unidos de rescatar al piloto, en una operación en la que, según Teherán, fueron alcanzadas cuatro aeronaves.

"En evaluaciones complementarias realizadas por expertos en el lugar se determinó que dos aviones de transporte militar C-130 –que según EEUU fueron abandonados por sendas averías– y dos helicópteros Black Hawk del Ejército estadounidense fueron destruidos", aseguró el portavoz del Cuartel General Central Jatam al-Anbiya, el coronel Ebrahim Zolfagari, quien dijo que la operación estadounidense para rescatar a su piloto terminó en un "fracaso total", según informó la agencia Tasnim.