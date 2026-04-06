Tras el complejo rescate de un coronel estadounidense, segundo tripulante de un F-15E derribado en el suroeste de Irán, han comenzado a circular imágenes en redes sociales. En ellas se veía a milicianos iraníes de la fuerza Basij posando con restos del equipo abandonado en el lugar de la extracción.

Entre los restos de helicópteros y aviones de transporte que Estados Unidos destruyó para evitar que cayeran en manos iraníes, los milicianos exhibieron unos calzoncillos tipo bóxer de la marca American Eagle con diseño de la bandera de Estados Unidos.

El suceso se ha vuelto muy viral y ha provocado que usuarios hayan comprado los calzoncillos de esta marca. Muchos usuarios han comenzado a comprar de forma patriótica o "por las risas", algo que ha generado un aumentoen búsquedas y ventas en la web de la marca.

Por el momento, la empresa no ha emitido ningún comunicado al respecto. El aumento de ventas parece deberse únicamente a la viralidad del episodio y no a una campaña organizada por la marca.

No es la primera vez que se habla de esta marca. Hace unos meses, la famosa actriz Sydney Sweeney apareció en una campaña de publicidad con unos vaqueros de American Eagle que tuvieron mucha repercusión. La izquierda woke criticó duramente a la actriz y la acusó de estar apoyando a los republicanos y a Donald Trump.